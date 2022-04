"Przygotowanie do tej roli było niewiarygodnym przeżyciem. Nauczyłam się o Whitney, ale także o sobie, o wiele więcej niż mogłabym przypuszczać. Jestem podekscytowana tym filmem, który ją uhonoruje i przekaże dalej jej dziedzictwo. Wiem, że razem z Kasi jesteśmy w stanie stworzyć coś naprawdę wspaniałego" - stwierdziła aktorka.

Scenariusz filmu napisał Anthony McCarten ( "Bohemian Rhapsody" ), a wśród jego producentów jest reprezentujący rodzinę artystki Pat Houston oraz odkrywca talentu Whitney Houston, Clive Davis.

"To moja misja. Misja, by raz na zawsze pokazać pełny obraz Whitney Houston w bezkompromisowym filmie, który zarazem jest bogaty muzycznie, jak i pokazuje jej geniusz oraz przedstawia jej osobowość bardziej wnikliwie niż do tej pory" - mówi Davis.

"I Wanna Dance with Somebody": Filmowa biografia Whitney Houston

Reżyserię powierzono Kasi Lemmons, która zastąpiła Stella Meghie. Ta zrezygnowała z realizacji tego projektu z powodu szeroko pojętych różnic artystycznych między jej pomysłami a wizją producentów filmu.

"Właściwe opowiedzenie szczerej historii Whitney Houston, bez pomijania niczego, to wyjątkowa odpowiedzialność. Wielokrotnie nagradzana Kasi Lemmons wnosi do projektu nie tylko swoje doświadczenie, ale także doskonałe zrozumienie postaci, która triumfując w muzyce, toczyła stałą walkę z uzależnieniem" - mówi Clive Davis.

Dodatkowym atutem Lemmons jest fakt, iż osobiście znała Whitney Houston.

"Na początku mojej kariery scenarzystki rozwijałam dla Whitney dwa projekty, dzięki czemu miałam okazję ją poznać. Była wspaniałą, nieporównywalną z nikim artystką, a jej historia jest równie inspirująca, co tragiczna. Możliwość przypomnienia światu jej życia i muzyki jest dla mnie ogromnym przywilejem" - powiedziała Lemmons.

"I Wanna Dance with Somebody" nie będzie pierwszym filmem biograficznym poświęconym zmarłej 11 lutego 2012 roku wokalistce. W 2015 roku na ekrany trafił wyreżyserowany przez Angelę Bassett telewizyjny film "Whitney", w którym w rolę tytułową wcieliła się Yaya DaCosta. Powstały też dwa filmy dokumentalne: "Whitney" Kevina Macdonalda oraz "Whitney: Can I Be Me", który można oglądać na Netfliksie.

