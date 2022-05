Spektakl "The Music Man" opowiada historię Harolda Hilla, oszusta, który sprzedaje instrumenty muzyczne mieszkańcom pewnego miasteczka, obiecując im, że nauczy ich, jak na nich grać. W rzeczywistości ani myśli dotrzymać tej obietnicy i szykuje się do ucieczki stamtąd. Ten plan komplikuje mu lokalny nauczyciel gry na pianinie... Musical zadebiutował na Broadwayu w 1957 r. i od tego czasu doczekał się wielu adaptacji, w tym filmowej ("Muzyk", 1962).

W najnowszej inscenizacji główną rolę kreuje Hugh Jackman . Spektakl miał być grany od jesieni 2020 r., ale z powodu pandemii premiera odbyła się dopiero w lutym 2022. Pomimo przeciętnych recenzji, bilety sprzedają się znakomicie, na co wpływ ma bez wątpienia obecność Jackmana w obsadzie. Musical docenili też organizatorzy gali rozdania nagród Tony. "The Music Man" zdobył sześć nominacji. O jedną ze statuetek, w kategorii główna rola męska w musicalu, walczy Jackman.

To wszystko sprawia, że ze zdziwieniem przyjęto opublikowaną przez Page Six informację, że w listopadzie Jackman pożegna się ze spektaklem. Według serwisu przejęcie jego roli negocjuje Justin Timberlake . Jackman szybko rozwiał tę plotkę na swoim Instagramie.

"Na tyle, na ile jestem zorientowany, jest to nieprawda. Ale gdyby była to prawda, z przyjemnością utorowałbym Justinowi Timberlake'owi drogę do broadwayowskiego spektaklu czy nawet światowego tournee" - napisał gwiazdor. "Nie żegnam się z 'The Music Man' 8 listopada. Nie mam wyznaczonej daty końcowej" - dodał, dając nadzieję swoim fanom, że w przyszłym sezonie też zobaczą go na deskach nowojorskiego Winter Garden Theatre.

Jeśli chodzi o Timberlake'a, informator z jego otoczenia zaprzeczył w rozmowie z Page Six, że toczą się negocjacje między gwiazdorem a twórcami spektaklu. Pewne jest za to, że Timberlake brał niedawno udział w zdjęciach do nowej, kryminalnej produkcji Netfliksa, "Reptile", gdzie partneruje laureatowi Oscara, Benicio Del Toro . Będzie to opowieść o detektywie, który prowadzi sprawę brutalnego morderstwa młodego agenta nieruchomości.

