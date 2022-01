Wiadomość o śmierci Hudsona Madsena, syna Michaela Madsena - podało "The Sun" Śmierć 26-latka została potwierdzona przez lekarza sądowego z Honolulu.

W sprawie tragedii zabrała już głos policja na Hawajach, która potwierdziła pojawiające się w mediach informacje. "Mogę potwierdzić, że Hudson Lee Madsen zmarł w wyniku rany postrzałowej głowy. Najprawdopodobniej sam odebrał sobie życie" - powiedziała rzeczniczka biura koronera w Honolulu.



"Jesteśmy załamani, przytłoczeni żałobą i bólem po stracie Hudsona. Mamy nadzieję, że będą go pamiętać wszyscy, którzy go poznali i kochali" - to oświadczenie rodziny zmarłego, które przekazano redakcji "The Blast".



Reklama

Hudson Madsen był żołnierzem, walczył w Afganistanie. Jak podaje "Daily Mail", mężczyzna był żonaty z Carlie Madsen, którą poślubił w 2018 roku. Para mieszkała w Wahiawa na Hawajach od sierpnia 2019 roku.

Tydzień temu Carlie poinformowała, że usunięto jej guz z jednej z piersi i złożyła podziękowania Madsenowi za pomoc w przejściu przez operację.

Instagram Post

Zobacz również:

Polska aktorka w młodości nie unikała rozbieranych scen

Nie żyje Barbara Krafftówna. Legenda polskiego kina miała 93 lata



Piękna Polka nie stroni od nagości. "Jestem seksowna"