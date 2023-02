"Horror Story" to balansująca na granicy jawy i snu, mocno przyprawiona czarnym humorem opowieść o pełnym świeżych ambicji absolwencie, który próbuje zdobyć wymarzoną pracę w korporacji. Świat ten jawi się jednak jako coraz bardziej nonsensowny i powtarzający bezmyślne schematy. Na czas szukania zatrudnienia bohater wprowadza się do taniej stancji, która przypomina dom z horrorów. Trudno zdecydować co jest jednak dla niego większym koszmarem - upiorny dom z dziwnymi lokatorami czy pełen korporacyjnych absurdów i codziennych frustracji proces zdobywania posady.

"Horror Story": Czarna komedia Adriana Apanela

"Zależy mi na ironicznym sportretowaniu tego czasu po studiach, kiedy marzenia i oczekiwania wyniesione po kilkunastoletniej w sumie edukacji zderzają się z rzeczywistością i kiedy okazuje się, że samo ukończenie studiów tak naprawdę niewiele znaczy. Mieszka się wtedy często w dziwnych miejscach, z przypadkowymi ludźmi, wysyła masę CV i chodzi na rozmowy" - mówi reżyser i autor scenariusza Adrian Apanel. "I to wszystko jest w 'Horror Story' utrzymane w konwencji czarnej komedii, więc mam nadzieję, że będzie atrakcyjne dla widza, który przy okazji znajdzie tam wiele sytuacji, z jakimi będzie mógł się utożsamić "- dodaje.

Zdjęcie Jakub Zając w filmie "Horror Story" / Karolina Grabowska/Studio Munka SFP / materiały prasowe

W postać głównego bohatera Tomka wciela się Jakub Zając , który współpracował już z Adrianem Apanelem przy jego krótkometrażowej "Stacji" powstałej w Studiu Munka w ramach programu Trzydzieści Minut. W obsadzie znaleźli się także inni aktorzy młodego pokolenia - Michalina Olszańska ("Córki dancingu", "Ja Olga Hepnarova"), nagrodzona na ubiegłorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za debiut Marta Stalmierska ("Johnny", "Apokawixa", "Braty"), Konrad Eleryk ("Samiec Alfa", "Furioza") i Paulina Gałązka ("Na twoim miejscu").

Partnerują im ponadto wielokrotnie nagradzana ikona polskiego kina i telewizji Anna Seniuk (pamiętana przez widzów z "Panien z Wilka", "Konopielki" i serialu "40-latek") oraz Marian Opania ("Człowiek z żelaza", "Palec boży", "Piłkarski poker"), a także Sebastian Perdek ("Inni ludzie", serial "Święty") i Natalia Iwańska ("Święta inaczej", "Marzec '68").

Zdjęcie Michalina Olszańska w filmie "Horror Story" / Karolina Grabowska/Studio Munka SFP / materiały prasowe

"Horrror Story": Kim są twórcy filmu?

Reżyser i scenarzysta filmu Adrian Apanel jest absolwentem Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Jego film dyplomowy - sensacyjna komedia "Rap Braders" (2015) wrócił z nagrodami z amerykańskich festiwali Comic Con w Tampa Bay i w San Francisko. W 2021 w ramach programu Trzydzieści Minut w Studio Munka SFP zrealizował krótkometrażową "Stancję", którą uhonorowano statuetką Jańca Wodnika dla najlepszego filmu na Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Filmowej "Prowincjonalia" we Wrześni, laurem dla Najlepszego Filmu Krótkometrażowego na Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Satyrycznych Pyszadło w Mogilnie oraz Wyróżnieniem Solanin Film Festiwal 2022.

Autorem zdjęć do "Horror Story" jest znany ze "Stancji" Ernest Wilczyński (wieloletni współpracownik - między innymi przy "Zimnej wojnie" Pawła Pawlikowskiego - dwukrotnie nominowanego do Oscara Łukasza Żala). Ekipę uzupełniają scenograf Radosław Zielonka ("Cicha noc", "Supernova"), kostiumografka Małgorzata Fudala ("Sweat", "Matecznik"), autorka charakteryzacji Magdalena Tarka. Za dźwięk na planie odpowiada Marcin Popławski. Kierowniczką produkcji jest Magdalena Tomanek ("Sala samobójców. Hejter"). Za reżyserię castingu odpowiedzialny był Konrad Bugaj ("Johnny", "Boże Ciało").



Producentami "Horror Story" z ramienia Studia Munka SFP są Jerzy Kapuściński i Ewa Jastrzębska. Obraz realizowany jest ze środków Stowarzyszenia Filmowców Polskich przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Jego koproducentem jest Studio Produkcyjne Orka. Dystrybucją zajmie się firma Monolith Films.