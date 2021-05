"Stancja": Jakub Zając i Agnieszka Warchulska w komedii z elementami horroru

Film fabularny "Stancja" Adriana Apanela będzie miał światową premierę w Międzynarodowym Konkursie Filmów Krótkometrażowym na 61. Krakowskim Festiwalu Filmowym. Film powstał w działającym przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich Studiu Munka w ramach Programu "30 Minut". W tej znakomitej komedii z elementami horroru wystąpili znani aktorzy: Agnieszka Warchulska, Jakub Zając, Anna Seniuk, Marian Opania.

Jakub Zając i Agnieszka Warchulska w filmie "Stancja" /Sylwia Olszewska/SFP /materiały prasowe

Reklama

Producentem wykonawczym i koproducentem filmu jest Silver Frame. Portal "Polish Shorts" nazwał "Stancję" "wybuchową mieszanką komedii, horroru i satyry społecznej". Bohater filmu, młody chłopak, puka do drzwi starego domu, chcąc wynająć pokój. Otwiera mu ubrana w szlafrok właścicielka. Kobieta chce się pozbyć niespodziewanego gościa, ale gdy dowiaduje się, że chodzi o wynajem, zgadza się oprowadzić go po domu. Stancja okazuje się zapuszczona, a z każdym zwiedzonym pokojem i kolejnym poznanym lokatorem wydaje się coraz dziwniejsza... Chłopak chce się stamtąd wydostać, ale okazuje się to coraz trudniejsze.

Reklama

- Punktem wyjścia do napisania tej historii były moje doświadczenia zarówno z wynajmem pokoi jak i samym procesem szukania, kiedy to czasami po zamknięciu drzwi mieszkania otwierał się świat, którego nikt by się nie spodziewał i którego na pewno nikt nigdy by nie opisał w ogłoszeniu ani nie pokazał w żadnym katalogu. W filmie poznajemy ten świat razem z młodym, nieśmiałym bohaterem oraz właścicielką, która marzy żeby jej dom przypominał ten znany z "Domku na prerii" mimo że przypomina on raczej coś zupełnie przeciwnego - mówi Adrian Apanel.



W roli głównej wystąpił utalentowany aktor Jakub Zając, absolwent Wydziału Aktorskiego PWSFTViT w Łodzi z 2019 roku (m.in. "Czuwaj", "Zenek", serial "Belfer", "Stulecie Winnych"). Partneruje mu Agnieszka Warchulska (m.in. "Cwał", "Wieża", "Dług", "Teraz ja!", "Trick"). W wyrazistych rolach drugoplanowych zobaczymy Annę Seniuk, Mariana Opanię, Sonię Mietielicę, Sebastiana Perdka, Paulinę Gałązkę. - To prawdziwy dream team - mówi reżyser. - Wszyscy, których chciałem pozyskać do filmu, zgodzili się po przeczytaniu scenariusza.



Film powstał w ramach Programu "30 Minut" Studia Munka SFP. Koproducentem "Stancji" jest TVN. Film otrzymał wsparcie Gdyńskiego Funduszu Filmowego. Adrian Apanel jest związany z Gdynią, ukończył Gdyńską Szkołę Filmową. W pracy nad "Stancją" towarzyszyli mu absolwenci GSF: Natalia Nylec i Marek Głuszczak. Program "30 Minut" współfinansuje PISF.



Adrian Apanel jest reżyserem i scenarzystą. Nakręconym w trakcie studiów w Gdyńskiej Szkoły Filmowej dokumentem "Niezłomni" debiutował na Krakowskim Festiwalu Filmowym. W trakcie studiów rozpoczął także współpracę z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, reżyserując dla Instytutu filmy dokumentalne. Jego film dyplomowy, sensacyjna komedia "Rap Braders", był prezentowany na wielu międzynarodowych festiwalach, między innymi w USA, Indiach czy na Karaibach.



Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych KFF jest niezwykle prestiżową sekcją. Laureaci Złotego Smoka i Srebrnych Smoków mogą skorzystać ze skróconej drogi do rywalizacji oscarowej. 61. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach 30 maja - 6 czerwca 2021 roku w formie hybrydowej.