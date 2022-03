Holly Hunter i śmierć Williama Hurta: "Mój pierwszy wielki mentor"

Holly Hunter wspomina Williama Hurta

William Hurt zmarł w niedzielę, 13 marca w wieku 71 lat - poinformowała agencja Reutera. Nagrodzony Oscarem aktor znany był z ról w takich filmach jak "Pocałunek kobiety pająka", "Historia przemocy", "Dzieci gorszego Boga" i "Telepasja".



Holly Hunter , która zagrała u boku hollywoodzkiego gwiazdora w filmie "Telepasja", w programie "Today" wspominała aktora. Oboje za rolę w komedii Jamesa L. Brooksa z 1987 roku otrzymali nominacje do Oscara.

"To był mój pierwszy wielki mentor. Był niesamowicie poważnym aktorem. Praca była dla niego świętością. Uwielbiałam to. Rzadko się zdarza, żeby ktoś podchodził do swojej pracy w taki sposób. Podziwiałam go" - opowiadała aktorka.

"Na planie czułam się z nim bezpiecznie. Praca z nim była niesamowita" - dodała.



"Telepasja": William Hurt i Holly Hunter z nominacjami do Oscara

Bohaterami filmu "Telepasja" są ludzie ze środowiska dziennikarzy telewizyjnych: reporter, prezenter i realizatorka. I chociaż na plan pierwszy wysuwa się opowieść o miłości, to jednak reżyser znakomicie odsłania kulisy dziennikarskiej kuchni i pokazuje jak zmieniły się warunki wykonywania tego zawodu i jak te zmiany wpływają na ludzi.

Przystojny, elokwentny i ambitny Tom Grunick (w tej roli William Hurt) zaczyna wielką karierę jako pracownik stacji telewizyjnej. Od razu wzbudza zainteresowanie doświadczonej koleżanki po fachu, równie ambitnej Jane Craig (Holly Hunter). Początkowo nieufni, dość szybko zakochują się w sobie.



Zdjęcie Kadr z filmu "Telepasja" / materiały prasowe

