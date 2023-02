"Heaven in Hell": Polska nowość hitem walentynek

Jak wyliczył portal film.wp.pl, polski erotyk w reżyserii Tomasza Mandesa stał się pierwszym polskim filmem tego roku, który podczas pierwszych trzech dni wyświetlania zgromadził w kinach ponad 100 tys. osób. W weekend otwarcia "Heaven in Hell" obejrzało dokładnie 109, 2 tys. widzów. W walentynki było jeszcze lepiej. Kina przeżywały prawdziwe oblężenie, a jednym z najczęściej wybieranych tytułów był właśnie film Mandesa.

Zdjęcie Magdalena Boczarska i Simone Susinna w filmie "Heaven in Hell" (screen ze zwiastuna) / materiały prasowe

"Heaven in Hell": O czym opowiada film?

"Heaven in Hell" trafił do kin 10 lutego 2023 roku.



Olgę ( Magdalena Boczarska ) i Maksa ( Simone Susinna ) dzieli 15 lat różnicy. Ona kobieta sukcesu o ugruntowanej pozycji, matka dorosłej córki, on przystojny, młody mężczyzna czerpiący z życia garściami i żyjący wyłącznie chwilą. Zdawać by się mogło, że te dwa odmienne światy nigdy się nie spotkają, a jednak los postawił ich sobie na drodze. Olga nie potrafi poradzić sobie z mieszanką uczuć, które nią targają - poczuciem odpowiedzialności, wstydu, namiętności i tęsknoty za czymś, czego do tej pory nie doświadczyła.

Natomiast Maks w "Heaven in Hell" uświadamia sobie, że życie z dnia na dzień już mu nie odpowiada, a kobieta, którą spotkał jest miłością jego życia. Kiedy skrywane tajemnice wyjdą na jaw, jeszcze bardziej skomplikują życie kochanków...

