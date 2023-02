"Ant-Man i Osa: Kwantomania": Nadmiar przeciętności [recenzja]

Nie działa także strona wizualna. Reed nigdy nie był mistrzem inscenizacji ciekawych scen akcji, a wszystko, co brawurowe i kreatywne w poprzednich filmach, zaczerpnął od Wrighta. W "Kwantomanii" prezentuje nam najnudniejszy komputerowo wygenerowany świat ostatnich miesięcy - szary, bury, smutny. Nawet jeśli pojawiają się ciekawe pomysły, nie zostają one rozwinięte w zadowalający sposób. Zaznaczam, że nie winię za ten stan rzeczy osób pracujących nad efektami specjalnymi. Nie jest tajemnicą, że Marvel nie daje za dużo czasu na postprodukcję, przez co strona wizualna kolejnych filmów prezentuje się tak, a nie inaczej. Przynajmniej tym razem uniknęliśmy takich okropieństw jak lewitująca głowa z "Thora: Miłości i gromu" .

Jonatahan Majors na ratunek

Co więc działa? To, co jest najważniejsze i stanowi jakieś uzasadnienie dla powstania "Kwantomanii", czyli Kang. Grający go Majors ma pomysł na postać, a pod pozornym spokojem skrywa ogromne pokłady skrajnych emocji. Bywa pragmatyczny i cierpliwy, by pod wpływem impulsu poddać się wypieranej agresji lub zacząć rozdrapywać stare krzywdy. Przede wszystkim - jest groźny i niemal od początku jego walki z Ant-Manem wiemy, że będzie dużym wyzwaniem dla superbohaterów. Przyznaję, jestem ciekawy, jak wypadnie w konfrontacji z Avengers.

Trzeci film o Mrówce to kolejny znak, że w Marvelu nie dzieje się najlepiej, a formuła wspólnego świata coraz mocniej się wypala. Zarządzana przez Kevina Feige wytwórnia przypomina dziś fabrykę, która od jakiegoś czasu idzie w ilość, nie jakość. Nie pomoże uśmiech Paula Rudda, dobry złoczyńca ani epizod Billa Murraya, skoro nawet ja - facet, który w komiksach superbohaterskich siedzi od ponad 30 lat - kolejne filmy o zamaskowanych mścicielach Marvela wita jękiem znużenia.