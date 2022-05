"Heaven in Hell" to historia miłości, która nie powinna się zdarzyć - zapowiada dystrybutor obrazu, Monolith Films.

Magdalena Boczarska gwiazdą filmu "Heaven in Hell"

Obok Magdaleny Boczarskiej i Simona Susinny na kranie zobaczymy także: Katarzynę Sawczuk ("Dziewczyny z Dubaju"), Sebastiana Fabijańskiego ("Inni ludzie") i Janusza Chabiora ("Furioza").

Reklama

Film reżyseruje Tomasz Mandes, twórca erotycznych filmów: "365 dni" i "365 dni: Ten dzień".

"Heaven in Hell" to niejedyny projekt, nad którym pracuje Mandes. Reżyser jest w trakcie zdjęć do komedii romantycznej "Cały ten seks" .

Każdy z nas ma jakieś fantazje seksualne. Niektóre zupełnie pospolite. Inne całkiem szalone. Jeszcze inne totalnie odjechane. Tylko kiedy powiedzieć o nich drugiej osobie? Nie można tego zrobić na pierwszej randce, weźmie cię za zboczeńca! Na trzeciej? Na piątej? Po pół roku? Po ślubie? Po czterdziestce? Stawka idzie tylko w górę! Ale kiedyś... kiedyś trzeba to zrobić - brzmi zapowiedź filmu.

W obsadzie produkcji zobaczymy: Magdalenę Lamparską , Piotra Witkowskiego , Katarzynę Warnke , Michała Czerneckiego, Annę Karczmarczyk, Piotra Stramowskiego, Wiktorię Filus, Mateusza Więcławka, Laurę Breszkę, Otara Saralidze, Nicolasa Przygodę i Natalię Sierzputowską.

Magdalena Boczarska: Silne bohaterki

Magdalenę Boczarską mogliśmy niedawno oglądać w roli charyzmatycznej Saszy Załuskiej w serialu "Żywioły Saszy". "Ta bohaterka jest bardzo niejednoznaczna, nie taka łatwa do uchwycenia, bardzo kobieca, trochę niekobieca, introwertyczno-otwarta, krucha, a jednocześnie bardzo mocna, wrzucona w mocno męski świat, a jednocześnie umiejąca sobie w nim radzić, na pozór zagubiona, potem mocno rozdająca karty. A widzowie wraz z tym jak Sasza odkrywa zagadki kryminalne, będą odkrywali zagadkę tego, kim ona tak naprawdę jest, jaka jest jej przeszłość, a co za tym idzie tajemnica, którą za sobą niesie" - aktorka mówiła agencji Newseria Lifestyle.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Magdalena Boczarska: Stworzona do roli Saszy Załuskiej Newseria Lifestyle

Aktorka stworzyła także wyrazistą postać Ryfki Kij w serialu Canal+ "Król"; Boczarska jest również gwiazdą serialu Netfliksa "Zachowaj spokój".

Matura 2022: Zobacz arkusz CKE i odpowiedzi z matematyki!

Zobacz też:

Tom Cruise nie chciał kręcić filmu "Top Gun: Maverick". Dlaczego zmienił zdanie?

Jennifer Aniston i Brad Pitt znowu razem? Widziano ich w Paryżu

Meg Ryan wyreżyseruje komedię romantyczną. U jej boku David Duchovny