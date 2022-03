"Cały ten seks" ma być romantyczną komedią o sześciu zwyczajnych parach i ich niegrzecznych fantazjach.



"Cały ten seks": O czym opowie film?

Każdy z nas ma jakieś fantazje seksualne. Niektóre zupełnie pospolite. Inne całkiem szalone. Jeszcze inne totalnie odjechane. Tylko kiedy powiedzieć o nich drugiej osobie? Nie można tego zrobić na pierwszej randce, weźmie cię za zboczeńca! Na trzeciej? Na piątej? Po pół roku? Po ślubie? Po czterdziestce? Stawka idzie tylko w górę! Ale kiedyś... kiedyś trzeba to zrobić - brzmi zapowiedź filmu.

Zdjęcie "Cały ten seks" trafi na kinowe ekrany w 2023 roku / Best Film / materiały prasowe

Zdjęcia do filmu potrwają do czerwca 2022. Premiera filmu "Cały ten seks" odbędzie się w pierwszym kwartale 2023 roku. Scenariusz do filmu "Cały ten seks" napisali Łukasz Światowiec ("Planeta Singli" i Maciej Kawalski ("Mały Zgon"). Za zdjęcia odpowiada Bartek Cierlica ("365 dni").



W obsadzie produkcji zobaczymy: Magdalenę Lamparską , Piotra Witkowskiego , Katarzynę Warnke , Michała Czerneckiego, Annę Karczmarczyk, Piotra Stramowskiego, Wiktorię Filus, Mateusza Więcławka, Laurę Breszkę, Otara Saralidze, Nicolasa Przygodę i Natalię Sierzputowską.

