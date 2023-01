Laureatka odbierze nagrodę w czwartek 23 lutego w Haus der Berliner Festspiele. Po uroczystości wręczenia wyróżnienia w sekcji Berlinale Special pokazany zostanie film "Niewinne" Anne Fontaine z 2016 r.

Organizatorzy Berlinale przypomnieli, że "od 1979 r. Champetier stworzyła zdjęcia do ponad 100 filmów". "Zaczynała od współpracy z Francoisem Truffautem, Jacquesem Rivette'em i Chantal Akerman. Następnie zrealizowała kilka krótkometrażowych i pełnometrażowych filmów z Jeanem-Lukiem Godardem. Od tego czasu pracowała z wieloma gwiazdami francuskiego kina, jak choćby Xavier Beauvois, Leos Carax, Arnaud Despechin, Jacques Doillon, Anne Fontaine, Philippe Garrel, Benoit Jacquot czy Claude Lanzmann, a także z twórcami spoza Francji, wśród nich Margarethe von Trottą, Wangiem Chao czy Amosem Gitai" - napisali.

Film z Joanną Kulig na otwarcie Berlinale

73. Berlinale odbędzie się w dniach 16-26 lutego. Festiwal zainauguruje pozakonkursowy pokaz komedii romantycznej "She Came to Me" Rebekki Miller, w której wystąpili Peter Dinklage, Marisa Tomei, Joanna Kulig , Brian d'Arcy James i Anne Hathaway. "To komedia o miłości, w której splatają się losy uroczych bohaterów żyjących w romantycznej, tętniącej życiem metropolii - Nowym Jorku. Kompozytor Steven Lauddem (w tej roli Peter Dinklage) mierzy się z blokadą twórczą. Nie jest w stanie ukończyć partytury do opery, która ma być jego 'wielkim powrotem'. Za namową żony Patricii (Anne Hathaway) - która kiedyś była jego terapeutką - wyrusza na poszukiwanie inspiracji. To, co odkrywa, jest czymś więcej, niż mógłby sobie wyobrazić" - czytamy w komunikacie.