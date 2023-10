Film "Heaven in Hell" , który miał premierę w lutym tego roku, to z jednej strony historia płomiennego romansu między 44-letnią Olgą ( Magdalena Boczarska ), która jest sędzią, a 29-letnim Maksem ( Simone Susinna ), wielbicielem sportów ekstremalnych i lekkoduchem. Drugą osią fabuły są skomplikowane relacje Olgi ze zbuntowaną córką Mają ( Katarzyna Sawczuk ). Maja nie potrafi wybaczyć matce tego, że została przez nią mentalnie opuszczona po śmierci ojca.

Maks zaś, zanim poznał Olgę, miał przelotny romans z, wydawałoby się, przypadkową dziewczyną. Tą dziewczyną okazuje się córka Olgi. To jeszcze bardziej komplikuje relacje między matką i córką.



"Heaven in Hell": Matka i córka uwikłane w trójkąt

"Jestem pewna, że nasze postaci będą rezonować z wieloma matkami i córkami, nawet tymi, które mają ze sobą dobre relacje" - mówi Magdalena Boczarska o produkcji Tomasza Mendesa "Heaven in Hell".

"Heaven in Hell" to nie tylko płomienny, ale także film o relacjach matki z córką. "W naszym kraju rodzina jest stawiana na piedestale, co jest oczywiście samo w sobie bardzo pozytywne. Zdarza się jednak, że jest to piedestał konserwatywny, nieznoszący inności. Olgę relacje rodzinne niesamowicie obciążają. Choć jest kobietą, która nigdy nie miała zamiaru stawać się ideałem Matki Polki, to jednak córka jest dla niej najważniejsza" - mówi producentka Ewa Lewandowska.

"Sama jestem matką i wiem, że macierzyństwo jest jednym z najwspanialszych doświadczeń, ale zmienia życie kobiety na zawsze. Już nigdy nic nie jest takie samo. Rodzice kształtują dziecko, mają na uwadze jego dobro, ale nie zawsze wszystko wychodzi idealnie. (...) W 'Heaven in Hell' Maja jest poranioną młodą dziewczyną, przepełnioną różnymi deficytami wynikającymi z rodzinnej przeszłości, a Olga jest świadoma tego, że w dużej mierze to jej wina. Nie wsparła i nie pomogła dziecku, które kocha przecież ponad wszystko, a które teraz bardzo cierpi" - dodaje Lewandowska.

W postać buntowniczej córki Olgi, wcieliła się Katarzyna Sawczuk. Dla młodej aktorki postać Mai jest przełomowa. Katarzyna po pracy na planie w "Heaven in Hell" zdała do szkoły aktorskiej.

"Heaven in Hell": Gdzie obejrzeć film online?

Film "Heaven in Hell" jest dostępny online. Można go zobaczyć na platformie Prime Video.