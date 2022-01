​"Hazardzista" filmem roku? Reżyser wskazał swój własny film

Paul Schrader przygotował na prośbę portalu "Screen Slate" listę najlepszych filmów, które w 2021 roku obejrzał po raz pierwszy i które są jego osobistym odkryciem roku.



Schrader zaprezentował listę najlepszych filmów roku. Jakież było zdziwienie, kiedy okazało się, że reżyser na pierwszym miejscu umieścił "Hazardzistę" , czyli... swoje własne dzieło.



Najlpeszy film roku? Mój film

Jakie tytuły znalazły się na kolejnych miejscach na prywatnej liście Schradera? Pierwszą trójkę uzupełniają "Memoria" Apichatponga Weerasethakula oraz "Wyspa Bergmana" Mii Hansen-Love.



Na dalszych miejscach znalazły się "Matki równoległe" Pedro Almodovara, "Belfast" Kennetha Branagha, "Bohater" Asghara Farhadiego, "The Rescue" Jimmy’ego China i Elizabeth Chai Vasarhelyi, "West Side Story" Stevena Spielberga, "The Velvet Underground" Todda Haynesa oraz "Spencer" Pablo Larraina.

Czy film "Hazardzista" pojawi się na innych listach filmów roku? Film Schradera w swoim prywatnym rankingu najlepszych tytułów umieścił już m.in. były prezydent USA Barack Obama.

"Hazardzista": Fabuła, aktorzy, zwiastun

Bohaterem filmu "Hazardzista" jest William (Oscar Isaac), który w pojedynkę podróżuje po Stanach, jeżdżąc od kasyna do kasyna. Nigdzie nie zatrzymuje się na dłużej, nie ujawnia swojej prawdziwej tożsamości i obsesyjnie dba o to, by pod żadnym pozorem nie zostawiać po sobie śladów.



Ma wszystko pod kontrolą, do momentu gdy w jednym z kasyn trafia na Cirka (Tye Sheridan), syna dawnego kolegi, z którym służył w armii. Chłopak zna nie tylko prawdziwe nazwisko Williama, ale też jego mroczną przeszłość. Gdy staje się jasne, że ich spotkanie nie jest przypadkowe, a Cirk chce, by William pomógł mu naprostować sprawy, które dotyczą ich obojga, mężczyzna zostaje zmuszony do podjęcia ryzykownej akcji.

Polska premiera filmu odbędzie się 21 stycznia 2022 roku.



Wideo "Hazardzista" [trailer]

