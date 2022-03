Informację o "czekoladowej kontrabandzie" w celi Harveya Weinsteina podał portal "Variety". Jego dziennikarze dotarli do raportów więziennych, z których wynika, że producent otrzymał reprymendę od strażników za przechowywanie słodyczy w swojej celi. Cukierki Milk Duds zostały tam znalezione 10 listopada ubiegłego roku, tuż po tym, jak Weinstein spotkał się na widzeniu z jednym ze swoich adwokatów, Shawnem Burkleyem. Słodycze zostały skonfiskowane, a producenta poinformowano o tym, że przed podczas kolejnych wizyt jego adwokaci będą dokładnie przeszukiwani. Jeśli zaś sytuacja się powtórzy, będzie musiał spotykać się z prawnikami w specjalnym pomieszczeniu.

Harvey Weinstein i "czekoladowa kontrabanda"

Weinstein przekonywał, że przywiózł te cukierki razem ze sobą w lipcu podczas przenosin z Nowego Jorku do Los Angeles. Strażnicy nie dali wiary w takie tłumaczenie. Podczas przyjazdu do aresztu w Los Angeles, gdzie oczekuje na kolejny proces, były producent został dokładnie przeszukany i niczego przy nim nie znaleziono. Stąd wniosek, że słodycze przekazał mu właśnie jego adwokat.



Zhańbiony producent nie obstaje przy swojej wersji. W oświadczeniu przesłanym w odpowiedzi na pytania dziennikarzy "Variety" przyznał się do winy i przeprosił. "To było niewinne nieporozumienie. Więcej się to już nie powtórzy. Jestem przykładnym więźniem, który przestrzega wszelkich przepisów. Szczerze przepraszam" - napisał.



Przeprosili też jego prawnicy. "Zostaliśmy o tym poinformowani i jest nam bardzo przykro, że do tego doszło. Nigdy wcześniej ani potem nic takiego się nie wydarzyło. Harvey jest wzorowym więźniem i zamierza dalej takim być" - stwierdzili adwokaci Mark Werksman i Alan Jackson. Shawn Burkley, który miał wnieść cukierki do więzienia podczas spotkania z Weinsteinem, nie skomentował tej sprawy.

