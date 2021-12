Program "Harry Potter: Powrót do Hogwartu" będzie można oglądać od 1 stycznia na platformie HBO Max. Ralph Fiennes został zapytany o to widowisko przy okazji wizyty w amerykańskim talk-show "The View". Aktor wyjawił, że w rozmowie, jaką z nim przeprowadzono podczas spotkania obsady "Harry’ego Pottera", pytano go często o garderobę.

Nosiłem szaty, w których musiałem pełzać jak wąż. Pod moim strojem miałem parę kobiecych pończoch. Za każdym razem, kiedy szedłem, zsuwały mi się coraz niżej i niżej, aż do kolan i stawały się niewygodne. Musieliśmy jakoś temu zaradzić. Wyposażono mnie więc w pas do pończoch i podwiązki. Bardzo lubiłem drażnić się z kaskaderem, podnosząc mój kostium wspomina Fiennes.

Reklama

Mimo że pończochy miały swoje wady i tak wydawały mu się znacznie wygodniejsze, niż noszenie spodni pod ciężkim kostiumem.

"Harry Potter: Powrót do Hogwartu"

Fiennes kreował czarnoksiężnika i głównego przeciwnika Harry’ego Pottera w czterech częściach sagi. Niemniej w "Kamieniu filozoficznym" w Voldemorta wcielił się Richard Bremer.

W "Powrocie do Hogwartu" nie zabraknie też wspomnień Daniela Radcliffe’a (Harry Potter), Ruperta Grinta (Ron Weasley) i Emmy Watson ( Hermiona Granger ).

Zobacz również:

Nie żyje Tadeusz Ross. Odtwórca roli Zulu-Guli miał 83 lata

Piotr Kraśko jeździł bez prawa jazdy. Teraz przeprasza!

Była ikoną rewolucji seksualnej. Jej córka to znana aktorka