Jak informuje portal "Variety", nominowany do Oscara za rolę w filmie "Sound of Metal" Riz Ahmed w powstającym filmie wcieli się w rolę Hamleta, popadającego w obłęd mężczyzny nawiedzanego przez ducha ojca. Wprost z elitarnej dzielnicy Londynu trafi do podziemi, wprost z hinduskich świątyń, trafi do zbudowanych dla bezdomnych namiotowych miast. Posunie się też do pochopnych i brutalnych czynów, by pomścić morderstwo ojca. Jednocześnie zacznie kwestionować to, kim się stał i zauważać swoją rolę w korupcji, jaką przesiąknięta jest jego rodzina.

"Hamlet": Scenariusz i reżyseria

Film wyreżyseruje Aneil Karia, a scenariusz w oparciu o słynny dramat Szekspira napisał Michael Lesslie, autor adaptacji "Makbeta". W pozostałych rolach wystąpią Morfydd Clark jako Ofelia oraz Joe Alwyn, który zagra Leartesa.

"Będzie to 'Hamlet' opowiadający o rasie, zdrowiu psychicznym i nierównościach. Zadający pytania o to, czy naprawianie świata oznacza podpalenie starego porządku. Nasz Hamlet jest outsiderem pochodzącym z bogatej rodziny brytyjsko-indyjskiej. Po spotkaniu z duchem ojca zaczyna zadawać pytania dotyczące moralności swoich najbliższych, a także kwestionować swoje zdrowie psychiczne. Jego krwawa zemsta na mordercach ojca opowiedziana zostanie z odwagą i gwałtownością, która mocno chwyci widzów i nie pozwoli im się oderwać" - zapowiedzieli Riz Ahmed i Aneil Karia.

"Chcemy kontynuować to, co rozpoczęliśmy 'Długim pożegnaniem'. Opowiedzieć historię osadzoną w realiach i autentyczną, która wkracza w świat akcji, thrillera i poezji. Jako osoby pochodzące z południowej Azji zawsze czuliśmy się nieco na uboczu szekspirowskiego świata, ale zarazem jego opowieści trafiały do nas poprzez tematykę rodziny, honoru i obowiązku. Naszym celem jest więc ożywienie 'Hamleta' przez osadzenie go w naszej społeczności. Chcemy przedstawić tę ponadczasową historię szerszej publiczności dzięki różnorodnej obsadzie, scenerii współczesnego Londynu i wstrzyknięciu rapowej energii do klasycznych wersów" - dodali.

