Przypomnijmy, że do wypadku na planie filmu "Rust" doszło 21 października. Podczas przygotowywania się do sceny strzelaniny, Alec Badwin, któy jest także producentem obrazu, wystrzelił z klasycznego rewolweru F.lli Pietta 45 Long Colt, opisywanego jako rekwizyt filmowy. W wyniku postrzału zmarła 42-letnia operatorka Halyna Hutchins, a 48-letni reżyser Joel Souza został ranny.

Broń, z której wypalił Alec Baldwin, wcześniej przeszła przez ręce dwóch osób z ekipy filmowej: specjalistki od broni Hannah Reed-Gutierrez oraz asystenta reżysera - Davida Hallsa.

"Próbujemy dokładnie ustalić, jak to się stało, że w tej broni palnej znalazł się ostry nabój i czy oni mogli, o tym wiedzieć" - powiedział w piątek szeryf hrabstwa Santa Fe Adan Mendoza.

Jak pisze agencja AP śledczy stanu Nowy Meksyk doszli do wniosku, że w sposobie obchodzenie się z bronią na planie filmu "Rust" panowało "pewne rozprężenie", ale jest jeszcze za wcześnie, aby ustalić, czy zostaną komukolwiek postawione zarzuty karne.



Halyna Hutchins: Ostatnie słowa zmarłej operatorki

Dziennikarze "Los Angeles Times" postanowili rozpocząć własne śledztwo. W tym celu przepytali 14 osób z ekipy filmowej, które feralnego dnia pracowały na planie. Po przypadkowym postrzale Halyna Hutchins miała osunąć się na ramiona stojącego tuż obok niej elektryka. Kula przeszła na wylot i zraniła reżysera, Joela Souzę. Przestraszony Baldwin krótko po wystrzale ciągle powtarzał:



"Co się stało? Co to do cholery było?!" - mówił spanikowany.



Ekipa filmowa natychmiast ruszyła na pomoc rannym. Jedni poszli szukać telefonów, aby wezwać ratowników medycznych, a inni próbowali udzielać poszkodowanym pierwszej pomocy. Przed przyjazdem karetki do postrzelonej Halyny Hutchins podszedł operator nagłośnienia.



"To nie było dobre..." - powiedział.



Słabnąca autorka zdjęć, w relacjach członków ekipy filmowej, zdołała jedynie wyszeptać: "Nie, to nie było dobre. To wcale nie było dobre" - to były jej ostatnie słowa.

Zdjęcie Halyna Hutchins na planie filmu "Rust" / Instagram/BEEM / East News

Alec Baldwin: Halyna Hutchins była jego przyjaciółką

Halyna Hutchins pochodziła z Ukrainy, dorastała w sowieckiej bazie wojskowej za kołem podbiegunowym. Studiowała dziennikarstwo w Kijowie. Ukończyła Szkołę Filmową w Los Angeles. W 2019 roku amerykański magazyn Cinematographer określił ją "wschodzącą gwiazdą kina".

Alec Baldwin, który przebywa ze swoją żoną Hilarią w Vermont, stwierdził, że zabita operatorka była jego przyjaciółką. "W dniu, w którym przyjechałem do Santa Fe, by rozpocząć zdjęcia, zabrałem ją na kolację wraz z reżyserem Joelem" - powiedział na zaimprowizowanej konferencji w Vermont. Według dziennika "New York Post" wyjawił również, że po tragedii spotkał się z mężem i synem Halyny Hutchins. "Facet jest przytłoczony smutkiem" - stwierdził. I dodał, że "na planach filmowych czasem zdarzają się wypadki, ale czegoś takiego jeszcze nie było".



Cytowana przez ten sam dziennik Hilaria obawia się, że w wyniku tego zdarzenia Alec Baldwin zachoruje teraz na PTSD, czyli zespół stresu pourazowego. Stwierdziła, że jej mąż przeżywa teraz dokładnie to, co weterani wojenni lub policjanci, którzy zastrzelili kogoś na służbie.



Owe wypowiedzi pojawiły się wkrótce po tym, gdy Hannah Gutierrez-Reed, specjalistka od broni na planie "Rust", oskarżyła producentów westernu o doprowadzenie do niebezpiecznej sytuacji poprzez nadmierne oszczędności. Jednym z tych producentów jest właśnie Alec Baldwin. Prokuratura nie postawiła jeszcze nikomu zarzutów w tej sprawie. Ale niewykluczone, że Baldwin zarzuty usłyszy. Na konferencji prasowej, która odbyła się w zeszłą środę, prokurator okręgowa Mary Carmack-Altwies, stwierdziła bowiem, że: "nikt w tym momencie nie został wykluczony ze śledztwa".

