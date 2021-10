Alec Baldwin to jeden z najpopularniejszych amerykańskich aktorów. Jest także producentem, scenarzystą, pisarzem i aktywistą politycznym. Był nominowany do nagród Oscara i Tony. Jak podaje agencja Associated Press, pistolet-rekwizyt wystrzelił w rękach aktora.

Zastrzelona kobieta została zidentyfikowana jako Hayna Hutchins. Była szefową zdjęć na planie "Rust". Mimo natychmiastowego przewiezienia do szpitala, zmarła na skutek odniesionych ran.

Hayna Hutchins pochodziła z Ukrainy, dorastała w sowieckiej bazie wojskowej za kołem podbiegunowym. Studiowała dziennikarstwo w Kijowie. Ukończyła Szkołę Filmową w Los Angeles. W 2019 roku amerykański magazyn Cinematographer określił ją "wschodzącą gwiazdą kina".

Druga ofiara incydentu to reżyser Joel Souza, który został ranny. Przebywa na oddziale ratunkowym w szpitalu.

Syn Bruce'a Lee - Brandon - zmarł w 1993 roku wskutek ran odniesionych po przypadkowym postrzeleniu na planie thrillera "Kruk" w reżyserii Alexa Proyasa. W scenie, w której bohater grany przez Brandona Lee zostaje zastrzelony, jego postać jest świadkiem gwałtu na własnej żonie. Kiedy wchodzi do pokoju, grany przez Michaela Massee napastnik celuje do niego z pistoletu. Okazało się, że w lufie znajdował się prawdziwy nabój... Mimo natychmiastowego przewiezienia aktora do szpitala i 6-godzinnej operacji nie udało się uratować życia Brandona Lee. Miał 28 lat.

Film kręcony był w Bonanza Creek Ranch, często wynajmowanym przez filmowców, zwłaszcza do kręcenia westernów. Okoliczności incydentu pozostają niejasne. Policja prowadzi śledztwo.

Lokalne media podają, że "Baldwin był widziany we łzach przed biurem szeryfa".



"Bliższe okoliczności zdarzenia pozostają na razie niejasne (...). Popieramy pełne śledztwo w tej tragicznej sprawie" - podano w oświadczeniu Międzynarodowej Gildii Autorów Zdjęć Filmowych.



Alec Baldwin - kariera

Amerykański aktor Alec Baldwin mimo wielu pamiętnych ról w historii show-biznesu zapisał się głównie dzięki pozaartystycznym skandalom - burzliwemu rozstaniu z Kim Basinger, aferze na pokładzie samolotu American Airlines oraz konfliktowi z... Donaldem Trumpem.

Karierę rozpoczynał na początku lat 80. w sitcomie "The Doctors". Kinowym debiutem Baldwina była drugoplanowa rola w filmie "Twoja na zawsze, Lulu" (1987), jednak ekranową obecność znacząco zaznaczył dopiero rok później w "Soku z żuka" Tima Burtona. Kolejnym krokiem w aktorskiej karierze Baldwina była główna rola Jacka Ryana w filmie Johna McTiernana "Polowanie na Czerwony Październik" (1990).

W 1990 roku na planie komedii romantycznej "Zawód pan młody" Baldwin poznał partnerującą mu na ekranie Kim Basinger. Trzy lata później para wzięła ślub, w 1995 roku na świat przyszła ich córka Ireland Baldwin (dziś modelka i aktorka). Małżeństwo przetrwało jednak tylko 9 lat zakończyło się długotrwałą batalią o prawo do opieki nad jedynym dzieckiem pary. To właśnie wtedy Alec - wybuchowy i nie stroniący od soczystych powiedzonek - stał się ulubieńcem tabloidów.

Jedyną w karierze nominację do Oscara Baldwin otrzymał za drugoplanową rolę w filmie "Cooler" (2003). W komedii w reżyserii Wayne'a Kramera wcielił się w dyrektora kasyna w Las Vegas.

Ostatnimi czasy Baldwin oswajał się z faktem, że z gwiazdora pierwszego planu - którym to statusem cieszył się w latach 80. - przeistoczył się w aktora charakterystycznego. Dzisiaj Alec gra głównie role drugoplanowe, przy czym często są to partie wybitnie komediowe - a jego nazwisko kojarzone jest przede wszystkim z postacią szefa produkcji w stacji telewizyjnej Jacka Donaghy'ego z bijącego rekordy popularności serialu "Rockefeller Plaza 30". Rola Jacka nie tylko tchnęła nowe życie w jego aktorską karierę, ale też przyniosła mu dwie nagrody Emmy.

Alek Badwin - niesubordynacja na pokładzie

W 2011 roku Baldwin został bohaterem prasowego skandalu, kiedy musiał opuścić samolot linii American Airlines tuż przed wylotem z lotniska w Los Angeles. Gwiazdor naraził się załodze samolotu, odmawiając wyłączenia sprzętu elektronicznego.

"Stewardessa wyprowadziła mnie na siłę za to, że grałem w 'Words With Friends', kiedy samolot stał jeszcze na lotnisku. Nic dziwnego, że linie American Airlines bankrutują" - skomentował całe zajście aktor. "Alec tak bardzo uwielbia te grę, że zgodził się wyjść z samolotu, by dalej w nią grać. Poleciał potem kolejnym lotem linii American Airlines" - dodał rzecznik Baldwina.

Do dziś nie wiadomo, czy była to nietypowa kampania reklamowa wspomnianej gry, czy aktora rzeczywiście poniosła dziecięca fantazja.

Alec Baldwin: Partnerka

"Czas był już najwyższy, żebym spróbował czegoś nowego" - mówił kilka lat temu Alec Baldwin. - Czy się denerwowałem? Oczywiście! To było jak początek długiej podróży". Aktorowi chodziło o ślub z młodszą o 25 lat instruktorka jogi Hilarią Thomas. Zważywszy na jego poprzednie doświadczenia, które swego czasu obszernie relacjonowała prasa brukowa, taka deklaracja świadczyła o optymizmie. Z drugą żoną ma trójkę dzieci, para spodziewa się właśnie czwartego potomka.

W ostatnich latach Baldwin wystąpił w dwóch filmach Woody'ego Allena: "Zakochanych w Rzymie" i "Blue Jasmine" . W tym ostatnim (na zdjęciu) zagrał milionera z - jak sam mówi - "skłonnością do skoków w bok". Myślę, że Hal jest taki sam, jak miliony facetów z manią wielkości" - mówi Baldwin. "Zarabiają mnóstwo pieniędzy, są czarujący i hojni dla innych. Gdy tylko mogą, starają się działać w obrębie prawa, a gdy trzeba je trochę nagiąć, robią to bez wahania" - tak opisywał swojego bohatera.

Baldwina można było też oglądać w roli Donalda Trumpa w skeczach w kultowym programie satyrycznym "Saturday Night Live". Prezydent USA stwierdził na Twitterze, że Baldwin, "którego umierająca, mierna kariera została ocalona dzięki potwornemu parodiowaniu mnie w programie SNL, teraz mówi, że granie mnie było agonią. Alec, to była agonia dla tych wszystkich, którzy zostali zmuszeni do oglądania". Znany z lewicowych poglądów aktor ma być także autorem i odtwórcą głównej roli w musicalu o Trumpie na Broadwayu, a w listopadzie ubiegłego roku wydał książkę, która ukazała się pod znamiennym tytułem "Beze mnie nie wiedzielibyście nawet jak napisać 'Ameryka'".

