W czwartek na planie filmu "Rust" doszło do tragedii - nie żyje 41-letnia operator Hayna Hutchins, a reżyser - Joel Souza został ranny. Policja wstępnie ustaliła, że osoby te zostały przypadkowo postrzelone przez Baldwina.

Alec Baldwin: Szok i smutek

Alec Baldwin to jeden z najpopularniejszych amerykańskich aktorów. Jest także producentem, scenarzystą, pisarzem i aktywistą politycznym. Był nominowany do nagród Oscara i Tony. Jak podaje agencja Associated Press, pistolet-rekwizyt wystrzelił w rękach aktora.



"Nie ma słów, które mogłyby oddać mój szok i smutek w związku z tragicznym wypadkiem, który pozbawił życia Halynę Hutchings - żonę, matkę i głęboko podziwianą koleżankę. W pełni współpracuję z policją, której śledztwo próbuje ustalić, jak doszło do tej tragedii" - Baldwin napisał w piątek popołudniu na Twitterze, dodając, że pozostaje w kontakcie z mężem zastrzelonej kobiety.

Alec Baldwin: Kim są ofiary tragicznego postrzelenia?

Zastrzelona kobieta została zidentyfikowana jako Hayna Hutchins. Była szefową zdjęć na planie "Rust". Mimo natychmiastowego przewiezienia do szpitala, zmarła na skutek odniesionych ran.

Hayna Hutchins pochodziła z Ukrainy, dorastała w sowieckiej bazie wojskowej za kołem podbiegunowym. Studiowała dziennikarstwo w Kijowie. Ukończyła Szkołę Filmową w Los Angeles. W 2019 roku amerykański magazyn Cinematographer określił ją "wschodzącą gwiazdą kina".

Druga ofiara incydentu to reżyser Joel Souza, który został ranny. Przebywa na oddziale ratunkowym w szpitalu.





Film kręcony był w Bonanza Creek Ranch, często wynajmowanym przez filmowców, zwłaszcza do kręcenia westernów. Okoliczności incydentu pozostają niejasne. Policja prowadzi śledztwo.



Lokalne media podają, że "Baldwin był widziany we łzach przed biurem szeryfa".



"Bliższe okoliczności zdarzenia pozostają na razie niejasne (...). Popieramy pełne śledztwo w tej tragicznej sprawie" - podano w oświadczeniu Międzynarodowej Gildii Autorów Zdjęć Filmowych.

