Od czasu, gdy dostała Oscara za rolę w filmie "Czekając na wyrok", minęło już dwadzieścia lat. Przez ten czas żadna czarnoskóra aktorka nie otrzymała tej nagrody za najlepszą pierwszoplanową rolę żeńską. Gdyby więc Halle Berry otrzymała Oscara za rolę w filmie "Poobijana", zostałaby, co oczywiste, pierwszą czarnoskórą aktorką z dwoma "pierwszoplanowymi" Oscarami na koncie.



W ubiegłorocznej rozmowie z magazynem "Variety" 54-letnia Berry ujawniła, że na planie swojego reżyserskiego debiutu, w którym wciela się także w główną postać, złamała dwa żebra. Kontuzja była efektem ciosu kolanem w klatkę piersiową w scenie walki, w której bohaterka Berry toczyła pojedynek z postacią graną przez Valentinę Shevchenko.

"Poobijana": O czym opowiada film?

Do tego, by ustanowić inny rekord, wystarczą jej już same nominacje w kategoriach: najlepsza aktorka pierwszoplanowa oraz najlepszy reżyser. Halle Berry ma na nie szansę za sprawą wyreżyserowanego przez siebie filmu "Poobijana", w którym wystąpiła w roli głównej.

Napisany przez Michelle Rosenfarb film opowiada o Jackie Justice - zhańbionej mistrzyni MMA, która walczy o odkupienie po tym, jak odzyskała syna, którego przed laty opuściła. Rola Jackie wymagała od Berry nie tylko zaangażowania emocjonalnego, ale i fizycznego, by przygotować ciało do wymagań stawianych przed profesjonalnymi sportowcami.

Halle Berry: Ma szansę przejść do historii Oscarów

Nigdy wcześniej nie doszło do takiej sytuacji, by aktorka, która wystąpiła w wyreżyserowanym przez siebie filmie, otrzymała nominacje do Oscara w obydwu wspomnianych wyżej kategoriach. Najbliżej takiego wyczynu była Barbra Streisand, której do tego wyczynu zabrakło nominacji aktorskich za role w filmach "Jentł" oraz "Książę przypływów". Dla porównania, jak wylicza portal "Variety", przypadków mężczyzn z taką podwójną nominacją było aż dziesięć.



Film "Poobijana" już od 24 listopada będzie można zobaczyć na platformie streamingowej Netflix.

