Poznaliśmy właśnie tegorocznych laureatów Critics’ Choice Awards. W gronie szczęśliwych zwycięzców znaleźli się m.in. Will Smith, Ariana DeBose, Jane Campion i Kenneth Branagh. Statuetkę otrzymała także Halle Berry , którą uhonorowano SeeHer Award, nagrodą przyznawaną kobietom, które "opowiadają się za równouprawnieniem płci, przełamują stereotypy, przekraczają granice, a swoje postaci kreują z niezwykłym autentyzmem". W przeszłości ową nagrodę otrzymały Viola Davis, Gal Gadot, Claire Foy, Kristen Bell oraz Zendaya.

Reklama

Emocjonalna przemowa Halle Berry

Odbierając statuetkę Berry wygłosiła płomienne przemówienie, w którym odniosła się do osobistych doświadczeń. Gwiazda podkreśliła, że branża filmowa ma przed sobą misję reprezentowania różnych głosów, także tych, które z reguły są słabo słyszalne. "Opowiadanie historii ma ogromną moc. Może podnieść naszą świadomość i pomóc nam patrzeć na świat z szerszej perspektywy. Musimy dostrzec punkt widzenia innych ludzi - bez względu na to, jak bardzo jest to niekomfortowe - aby przestać osądzać i wytykać innych palcami, aby odnaleźć w sercu współczucie i empatię" - mówiła ze sceny Berry.

Aktorka zaznaczyła, że jako kobieta i osoba o kolorze skóry innym niż biały, podczas całej swojej kariery w branży filmowej zmagała się z dyskryminacją. "Pracuję w tym biznesie od 30 lat. Jak dotąd sądziłam, że odnosiłabym sukcesy i zdobywałabym nagrody, gdybym mogła grać role stworzone dla białych mężczyzn. Wiecie dlaczego to nie zadziałało? Cóż, bo nie jestem białym mężczyzną. Aby to się udało, te role musiałyby zostać znacząco zmienione. Musiałyby zostać napisane w zgodzie z tym, jak naprawdę wyglądała moja podróż - z całym jej pięknem i bólem" - powiedziała gwiazda.



Hale Berry: Kobiety wreszcie zabierają głos

Berry podkreśliła, że jest dumna z innych kobiet z branży, które nie boją się mówić o swoich doświadczeniach. "Dlatego jestem tak wdzięczna i szczęśliwa, że mogę tu być w chwili, gdy kobiety wreszcie zabierają głos. Jestem pewna, że wykorzystamy naszą inteligencję emocjonalną i będziemy opowiadać historie, które nie pasują do z góry przyjętych wyobrażeń. Będziemy opowiadać historie, które odzwierciedlają naszą złożoność. Ponieważ jesteśmy pewne siebie, ale też bywamy przerażone. Jesteśmy silne i wrażliwe jednocześnie. Jeśli zaprzeczamy naszej złożoności, zaprzeczamy naszemu człowieczeństwu. Nie zawsze będziemy ładne i nigdy nie będziemy doskonałe, ale jesteśmy uczciwe i prawdziwe - bez względu na to, jak niewygodne to może być dla innych. Świat musi nas dostrzec. Każdej małej dziewczynce, która czuje się niewidzialna i niesłyszana, chcę dziś powiedzieć: kochamy cię i widzimy cię. Zasługujesz na to, co najlepsze" - wyznała Berry.



Przemówienie aktorki zrobiło duże wrażenie na zgromadzonych gościach. Uwadze obserwatorów nie umknęła emocjonalna reakcja Lady Gagi , która z trudem hamowała płacz. Piosenkarka została nominowana do nagrody Critics’ Choice za rolę w filmie "Dom Gucci", w którym sportretowała Patrizię Reggiani, kobietę skazaną za zlecenie zabójstwa byłego męża, dziedzica rodu Guccich, Maurizio Gucciego. Nagrodę dla najlepszej aktorki otrzymała finalnie Jessica Chastain za swój występ w dramacie biograficznym "Oczy Tammy Faye".



Zobacz też:



Filmy o Ukrainie, które pozwolą lepiej zrozumieć sytuację za wschodnią granicą!



Małgorzata Socha o wojnie w Ukrainie: Niewyobrażalna tragedia nas wszystkich

Siergiej Łoźnica: Ukraiński reżyser przewiduje klęskę Rosji