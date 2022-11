Członkowie obsady - Emma Thompson , Hugh Grant , Laura Linney , Bill Nighy , Thomas Brodie-Sangster, Olivia Olson, a także reżyser i scenarzysta "To właśnie miłość" Richard Curtis wezmą udział w programie "The Laughter & Secrets of Love Actually: 20 Years Later" ("Śmiech i sekrety filmu 'To właśnie miłość': 20 lat później") - ogłosiła telewizja ABC.

Show poprowadzi doświadczona dziennikarka, Diane Sawyer. Będzie ona pytać gwiazdy nie tylko o smaczki z okresu kręcenia filmu, ale też o to, jak rlacje międzyludzkie zmieniły się z powodu pandemii. Program potrwa godzinę. Jego premiera zaplanowana jest na 29 listopada.]

"To właśnie miłość" znajduje się w czołówce wielu rankingów najlepszych komedii romantycznych i filmów związanych z Bożym Narodzeniem. Opowieść o miłosnych perypetiach mieszkańców Londynu okazała się też wielkim sukcesem komercyjnym. Przy budżecie 40 mln film przyniósł zysk sięgający prawie 250 mln.

