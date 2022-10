Gwiazdy filmu "Kevin sam w domu" po latach! Jak bardzo się zmienili?

Film "Kevin sam w domu" , bez którego Polacy nie wyobrażają sobie świąt Bożego Narodzenia, 24 grudnia ponownie trafi na antenę Polsatu.

"Kevin sam w domu" to amerykańska komedia familijna z 1990 roku. Opowiada historię rodziny McAllisterów, którzy zamierzają spędzić Święta Bożego Narodzenia w Paryżu. Niestety w dzień wyjazdu omal nie spóźniają się na samolot. W wyniku zamieszania w drodze na lotnisko, zapominają zabrać ośmioletniego Kevina. Chłopiec zostaje sam w domu i od tej pory musi sam sobie radzić ze wszystkim, w czym do tej pory wyręczali go rodzice. Ponadto na horyzoncie pojawia się para złodziejaszków. Na całym świecie film zarobił ponad 477 milionów dolarów, znalazł się także w Księdze rekordów Guinnessa, jako najbardziej dochodowa komedia wszech czasów.



Chociaż trudno w to uwierzyć, od premiery "Kevina samego w domu" minęły już ponad trzy dekady. Dla wielu aktorów, którzy zagrali w filmie z 1990 roku, a później w kontynuacji "Kevin sam w Nowym Jorku" z 1992 roku, nadal rola właśnie w tej serii pozostaje najbardziej charakterystyczną kreacją. Niektórym z nich zaczęło to nawet ciążyć.

Macaulay Culkin: Sam Kevin 1 / 11 Macaulay Culkin, odtwórca tytułowej roli w świątecznym hicie "Kevin sam w domu" (1990), kończy 35 lat. Z perspektywy czasu trudno jednak mówić o sukcesie młodego aktora. Macaulay Culkin, który jako dziecko był wielką gwiazdą, od lat nie może dorosnąć i wyzwolić od postaci Kevina. Aktor wciąż figuruje w społecznej świadomości jako urokliwy chłopiec. Culkin zmęczony popularnością, przeszedł na "emeryturę" w wieku czternastu lat, choć miał wszystko, czego inni mogli tylko zapragnąć. Rzekomo chciał uciec od blichtru i show biznesu. Nie udało mu się wrócić na szczyty. Źródło: AKPA udostępnij

John Heard w 2013 roku mówił, że nie chce być "ojcem Kevina" do końca swojego życia. Heard to niestety jeden z aktorów znanych z filmu "Kevin sam w domu", którzy już nie żyją. Odtwórca roli Petera McCallistera zmarł w 2017 roku w wieku 72 lat. Nie żyje również Robert Blossoms, który grał poczciwego Marleya. Aktor odszedł w 2011 roku, mając wówczas 87 lat.



Macaulay Culkin , Kieran Culkin , Catherine O’Hara , Joe Pesci , Daniel Stern , Devin Ratray - to także aktorzy, którzy w filmie "Kevin sam w domu" wykreowali niezapomniane role. Zobaczcie, jak wyglądają dzisiaj.

Macaulay Culkin, czyli tytułowy Kevin McCallister

Catherine O’Hara jako Kate McCallister

Joe Pesci i Daniel Stern, czyli "mokrzy bandyci"

Devin Ratray, czyli Buzz McCallister

Przez kinomanów Devin Ratray został zapamiętany jako złośliwy starszy brat Kevina McCallistera, Buzz, w filmach "Kevin sam w domu" i "Kevin sam w Nowym Jorku". Aktora mogliśmy też oglądać w kolejnej odsłonie przygód niesfornego chłopca. W widowisku "Nareszcie sam w domu", które miało premierę 12 listopada 2021 na platformie Disney+, pojawił się jako policjant o nazwisku McCallister - tym samym, które nosi rodzina Kevina.



W zeszłym roku aktor stał się obiektem skandalu, kiedy jego była partnerka poszła na policję, zarzucając mu pobicie i próbę uduszenia. Gwiazdor został wtedy aresztowany, jednak wyszedł na wolność po wpłaceniu kaucji. Pytany o te zdarzenia potwierdzał, że faktycznie doszło między nimi do awantury, jednak nie przyznawał się do winy.

Kieran Culkin jako Fuller McCallister

