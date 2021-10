"Home Sweet Home Alone”: Serialowy następca "Kevina samego w domu" [ZWIASTUN]

"Kevin sam w domu" to żelazny hit każdego Bożego Narodzenia. Opowieść o chłopcu, który przypadkiem zostając w domu na święta musi zmagać się z dwójką zuchwałych złodziei, każdego roku gromadzi przed telewizorami miliony widzów. W roli Kevina wystąpił w nim Macaulay Culkin, który powtórzył swoją rolę w filmie "Kevin sam w Nowym Jorku". Na tym przygoda Culkina z serią się skończyła, ale cykl trwał nadal. W kolejnych jego odsłonach sami w domu zostawali Alex i Finn. W czwartym filmie serii powrócił też Kevin, w którego rolę wcielił się Mike Weinberg.

"Home Sweet Home Alone": Serialowa wersja "Kevina samego w domu"

Teraz sam w domu zostanie Max. Decyzję o filmie podjęło studio Disneya, które posiada prawa do serii "Home Alone". "Home Sweet Home Alone" będzie można zobaczyć jedynie na platformie Disney+ i nie będzie on dostępny w kinach. Podobny los czekał trzy ostatnie filmy serii, które również przeznaczone były jedynie do dystrybucji domowej.



"Home Sweet Home Alone" nie będzie remakiem oryginalnego filmu Chrisa Columbusa. Opowie historię Maksa Mercera. Psotnego i zaradnego chłopca, który zostaje pozostawiony w domu, podczas gdy jego rodzina wyrusza na wakacje do Japonii. Max będzie musiał chronić domu przed pewnym małżeństwem, które chce odzyskać bezcenną pamiątkę znajdującą się w domu Maksa.

"Home Sweet Home Alone": Kto zagra głównego bohatera?

W postać chłopca, który przez pomyłkę zostawiony zostaje przez rodzinę w domu na święta Bożego Narodzenia, wcieli się młody aktor Archie Yates, który ekranowy debiut zanotował w komedii Taikiego Waititiego "Jojo Rabbit". Za swoją rolę otrzymał już nominację do Critics Choice Awards w kategorii Najlepszy Młody Aktor.

W filmie zobaczymy także Ellie Kemper ("Unbreakable Kimmy Schmidt") i Roba Delaneya (serial "Catastrophe"). Choć pierwotnie spekulowano, że zagrają rodziców głównego bohatera, to informator "Variety" twierdzi, że przypadną im inne role. Będą na ekranie parą, ale z głównym bohaterem nie będą spokrewnieni.

W "Home Sweet Home Alone" pojawi się też Devin Ratray, którego pamiętamy z roli brata Kevina Buzza McCallistera w oryginalnych filmach serii.



Scenariusz nowego filmu cyklu napisali Mikey Day i Streeter Seidel, twórcy związani z programem "Saturday Night Live".



Za reżyserię odpowiadać będzie Dan Mazer, doceniony w Hollywood dzięki współpracy w kontrowersyjnym komikiem Saszą Baronem Cohenem. Największe kinowe hity Cohena - "Borat" i "Bruno" - powstały na podstawie scenariuszy Mazera.



Brytyjczyk ma również na koncie autorstwo ostatniego filmu o przygodach Bridget Jones, odpowiadał także - już jako reżyser - za brytyjską romantyczną komedię "Daję nam rok" oraz nakręcone w USA "Co ty wiesz o swoim dziadku?".

