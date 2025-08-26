Gwiazdor nie do poznania. Wcześniej bał się takich ról

W czasie rozmowy Johnson wyjaśnił, dlaczego obawiał się roli Marka Kerra, legendarnego mistrza MMA. "Nie doświadczyłem czegoś podobnego od bardzo, bardzo dawna. Byłem przerażony i nie wiedziałem, czy podołam" – przyznał Johnson.

Aktor nie ukrywał, że dawno nie mierzył się z taką rolą. Zdradził także, dlaczego wcześniej nie trafił mu się tak trudny film. "Zdałem sobie sprawę, że może omijały mnie takie możliwości, bo byłem zbyt przestraszony, by je zgłębić" – przyznał. "A ja czułem potrzebę, by zrobić coś surowego i brutalnego, żeby się otworzyć. I nagle pojawiło się ‘Smashing Machine’".

By przeobrazić się w Kerra, Johnson spędzał długi czas na charakteryzacji. "Po prostu siedziałem w fotelu przez trzy lub cztery godziny i obserwowałem, jak wszystko się zmienia. Doklejano mi 13 lub 14 różnych protez. Subtelnych, ale jednocześnie bardzo znaczących" – wyjawił. "Gdy docierałem na plan, byłem Markiem Kerrem. Czułem się nim, chodziłem, mówiłem i wyglądałem, jak on w prawdziwym życiu".

"Smashing Machine". Co wiemy o wyczekiwanym filmie?

"Smashing Machine" przedstawia losy Marka Kerra, dwukrotnego mistrza wagi ciężkiej UFC i legendarnego zawodnika MMA. Wraz z kolejnymi sukcesami w sporcie coraz gorzej działo się w jego życiu prywatnym. Zmagał się z uzależnieniem i problemami w związku. W żonę sportowca wcieliła się Emily Blunt.

Film będzie solowym debiutem reżyserskim Benny'ego Safdie'ego. Jego wcześniejsze projekty były współtworzone z bratem Joshem. Rodzeństwo ma na swoim koncie między innymi świetnie przyjęte "Good Time" (2017) z Robertem Pattinsonem oraz "Nieoszlifowane diamenty" (2019) z Adamem Sandlerem.

"Smashing Machine" wejdzie do polskich kin 17 października 2025 roku. Światowa premiera odbędzie się 1 września na 82. MFF w Wenecji.