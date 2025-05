Gwiazda "Wielkich kłamstewek" w nowej roli. "To prawdziwa ekranowa potęga"

Nowa rola gwiazdy "Wielkich kłamstewek"

Shailene Woodley jest gwiazdą filmu "A Beautiful Journey", do którego zdjęcia rozpoczną się jesienią tego roku. To opowieść o byłej mistrzyni pływania, która stara się przetrwać samotnie wychowując syna.

Producentka filmu, Rosalie Cimino, mówi, że to opowieść, która "ma podnosić na duchu" i porównuje scenariusz do takich produkcji, jak przejmujące "Życie jest piękne" czy "Captain Fantastic" z nominowaną do Oscara rolą Viggo Mortensena. Autorką scenariusza oraz reżyserką "A Beautiful Journey" jest Nathalie Marchak.

"Praca z Shailene Woodley będzie spełnieniem marzeń. To prawdziwa ekranowa potęga" - mówi Marchak cytowana przez "Variety".

Okazuje się, że to aktorka wyszła z propozycją spotkania z Nathalie Marchak. Nie bez znaczenia był fakt, że wcześniej zagrała podobną rolę matki w głośnym serialowym dramacie "Wielkie kłamstewka".

"A Beautiful Journey": fabuła filmu

Bohaterką filmu jest Mary (w tej roli Shailene Woodley). To była mistrzyni pływania, która obecnie pracuje jako syrena w nowojorskim Aquarium i samotnie wychowuje 7-letniego syna, Lulu. Kiedy zostają wyrzuceni z mieszkania, Mary nie wyznaje synowi prawdy, a zamiast tego mówi mu, że wyruszają w tytułową piękną podróż.



Realizacja "A Beautiful Journey" ma rozpocząć się jesienią tego roku. Większość zdjęć powstanie w Europie, wyjątkiem będzie kilka nowojorskich plenerów.