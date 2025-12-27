Gwiazda "Stranger Things" w nowym "Spider-Manie". Sekrety z planu jej ciążą

Zdjęcia do "Spider-Mana: Brand New Day" rozpoczęły się 1 sierpnia 2025 roku w Glasgow w Szkocji. Zendaya i Jacob Batalon powrócą jako Michelle "MJ" Jones-Watson, ukochana bohatera, i Ned Leeds. Sadie Sink znana z serialu "Stranger Things" zagra całkowicie nową postać, jednak na próżno dopytywać ją o jakiekolwiek szczegóły. Jak sama mówi, tajemnice z planu nowego Pajączka są jeszcze pilniej strzeżone niż finał "Stranger Things".

"Spider-Man: Brand New Day": co już wiemy?

W finale poprzedniej części filmu o Spider-Manie cały świat zapomniał o prawdziwej tożsamości Petera Parkera (Tom Holland). Pomaga mu w tym Doktor Strange, a nasz bohater zostaje całkowicie osamotniony w swojej misji.

"Musimy pogodzić się z faktem, że postanowił zrezygnować z bycia Peterem Parkerem i skupić się na byciu Spider-Manem, ponieważ bycie Peterem Parkerem było zbyt trudne. Właśnie o tym jest ten film" - powiedziała producentka Amy Pascal w wywiadzie dla Deadline w grudniu 2024 roku.

Sadie Sink dowiedziała się o zaproszeniu do nowej odsłony "Spider-Mana", gdy była jeszcze na planie 5. sezonu "Stranger Things i jak przyznała w rozmowie z "The Hollywood Reporter", był kompletnie zaskoczona i całkowicie podekscytowana.

"Spider-Man zawsze był moim ulubieńcem. Uwielbiam Spider-Mana, a szczególnie wersję Toma [Hollanda - przyp. red.]" - opowiedziała, jednak ekscytacja utrudnia jej utrzymywanie tajemnicy. "Nie mogę się doczekać, żeby o tym więcej opowiedzieć. Jest tak wiele rzeczy, którymi chciałabym się podzielić. Dlatego czuję, że dotrzymywanie sekretów ze 'Stranger Things’ jest dość łatwe, bo mam tak wiele sekretów 'Spider-Mana', które skrywam i które wydają się jeszcze bardziej tajemnicze".

A co planuje na przyszłość? Młoda aktorka otwarcie mówi, że pragnie wyzwań i choć chętnie zagrałaby w czymś "lżejszym" to ciągnie ją do innych ról.

"Jedną z najważniejszych rzeczy jest dla mnie to, aby naprawdę wykorzystać każdą stronę mojej aktorskiej natury. Wybierając nowy projekt, pierwszą rzeczą, na którą zwracam uwagę, jest: jak ten projekt popchnie mnie w sposób, w jaki nie byłam wcześniej zmuszana? To dobry okres, ponieważ robię to od bardzo dawna, ale wciąż jestem bardzo młoda i mam jeszcze wiele do nauczenia się, gdy dorosnę i zacznę grać bardziej dorosłe role" - wyjaśniła w tym samym wywiadzie. "Czuję, że za kilka lat będę mówić: ‘Chcę po prostu zagrać w komedii albo czymś naprawdę lekkim’, co powtarzam od jakiegoś czasu. Ale wciąż ciągnie mnie do mroczniejszych, bardziej wymagających rzeczy".

Spider-Man: Brand New Day". Kiedy premiera?

"Spider-Man: Brand New Day" wejdzie do kin 31 lipca 2026 roku.