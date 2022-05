"Gran Turismo" to seria bardzo realistycznych gier wideo pozwalających graczom zasiąść za kierownicami najbardziej popularnych samochodów sportowych. Nie bez przyczyny od 2004 roku tytułowi gry towarzyszy dopisek: "symulator prawdziwej jazdy". Bardzo dokładnie odtworzona została w niej fizyka poruszających się samochodów. Co ważne, w grze znalazły się symulacje prawdziwych sportowych samochodów, nie ma więc tu mowy o żadnych komputerowych podróbkach.

Do zajęcia się projektem filmu na podstawie gry "Gran Turismo" przekonał studia Sony Pictures i PlayStation Productions sukces niedawnej ekranizacji "Uncharted" , która przyniosła tym firmom ponad 400 milionów dolarów zysku. Powołujący się na swoje źródła portal "Deadline" podał, że projekt filmu "Gran Turismo" jest wciąż w bardzo wczesnym stadium. Jednocześnie zdementował pogłoski, że szykowany jest również serial na podstawie tej wyścigowej gry, który miałby być przeznaczony na potrzeby platform streamingowych.

Reklama

"Gran Turismo": Fenomen na rynku gier wideo

Do tej pory na rynku pojawiło się siedem gier z serii "Gran Turismo", które sprzedały się w liczbie ponad 85 milionów egzemplarzy. Twórcą pierwszej gry cyklu z 1997 roku jest Kazunori Yamauchi. "Gran Turismo" od początku wabił graczy precyzyjną grafiką, fizyką jazdy i dbałością o szczegóły pojawiających się w grze aut, które gracze mogą rozbudowywać i ścigać się nimi w wyścigach.

Studia Sony Pictures i PlayStation Productions pracują też nad innymi filmami na podstawie gier wideo. Jedną z nich będzie ekranizacja gry "Ghost of Tsushima", której scenariusz pisze Takashi Doscher ("Tylko"). W zaawansowanym stadium są też prace nad serialem opartym na motywach gry "The Last of Us" realizowanym dla HBO. W planach jest także ekranizacja gry "Twisted Metal".

Zobacz też:

Ten film wywołał w Polsce skandal. Teraz okazuje się, że to nie koniec

Erotyczne sceny i śmiałe sesje? Tak zaczynała polska gwiazda

Niewiarygodne, do czego się posunął, by zdobyć sławę. Wstrząsające sceny

Był u szczytu sławy, gdy zniknął. Kariera zniszczona przez seks