Anna Torv w obsadzie ekranizacji gry "The Last of Us"

Powiększa się obsada jednego z najbardziej oczekiwanych seriali roku. Do realizowanej przez HBO produkcji opartej na motywach gry wideo "The Last of Us" dołączyła Anna Torv, czyli aktorka, której popularność przyniosły role w innych serialach: "Mindhunter" i "Fringe: Na granicy światów".

O czym opowiada "The Last of Us"?

Anna Torv wcieli się w serialu "The Last of Us" w rolę Tess, zaprawionej w bojach przemytniczki, która wie, jak radzić sobie w postapokaliptycznym świecie. Akcja produkcji rozgrywać się będzie dwadzieścia lat po tym, jak za sprawą epidemii zombie (twórcy gry unikają tego określenia, ale skojarzeń ciężko się pozbyć) współczesna cywilizacja została zniszczona. Głównym bohaterem serialu będzie Joel (znany z seriali "Narcos" i "The Mandalorian" Pedro Pascal), twardy przemytnik, który otrzymuje zadanie wydostania dziewczynki o imieniu Ellie (znana z "Gry o tron" Bella Ramsey) ze strefy kwarantanny.

"Co zaczyna się jako zwykła praca, zamienia się w brutalną i łamiącą serce podróż przez Stany Zjednoczone, w której oboje będą musieli na sobie polegać, by przetrwać" - czytamy w oficjalnym opisie fabuły serialu "The Last of Us".



Według opisu postaci Tess w grze wideo "The Last of Us", zbliża się ona do czterdziestki, gdy poznaje Joela. Zostają współpracownikami. W tym duecie Joel zajmuje się sprawami wymagającymi sprawności fizycznej, a Tess jest mózgiem ich kolejnych zadań. Wkrótce oboje zbliżają się do siebie i polegają na sobie w twardym, postapokaliptyczym świecie. Zyskują taką reputację, że inni boją się wchodzić im w drogę.

Twórcy "The Last of Us"

Twórcami serialowej wersji "The Last of Us" są twórca oryginalnej gry wideo, Neil Druckmann oraz autor głośnego serialu "Czarnobyl", Craig Mazin. W jednym z ostatnich wywiadów Mazin potwierdził, że powstający serial, do którego pisze scenariusz, będzie liczył dziesięć odcinków. "10 odcinków zostanie wyreżyserowanych przez pięciu reżyserów. Gotowe są już scenariusze trzech pierwszych odcinków i w dużej mierze kolejnych czterech" - mówił w podcaście "Scriptnotes". Znane są nazwiska trojga reżyserów, którzy zajmą się serialem. To Jasmila Zbanić, Ali Abbasi i Kantemir Balagov.

W pozostałych rolach w serialu zobaczymy Gabriela Lunę, który wcieli się w postać brata Joela, Tommy'ego, Merle Dandridge, która powtórzy swoją rolę Marlene z gry wideo oraz Nico Parker, która zagra rolę córki Joela. Niedawno do obsady dołączyli też Jeffrey Pierce, Con O'Neill oraz Murray Bartlett.