"Głęboka woda" ma być adaptacją powieści Patricii Highsmith z 1957 roku, autorki słynnej książki "Utalentowany pan Ripley".

Film opowiada historię młodego małżeństwa z wyższych sfer, które przeżywając kryzys, postanawia rozpocząć pewien eksperyment. Każde z nich zgadza się, aby współmałżonek miał kochanka. Sytuacja komplikuje się, gdy kolejni mężczyźni znikają w niewyjaśnionych okolicznościach.

Za reżyserię obrazu odpowiedzialny jest Adrian Lyne, autor głośnych erotycznych thrillerów 'Dziewięć i pół tygodnia" oraz 'Niemoralna propozycja". Dla Lyne'a będzie to powrót za kamerę po niemal 20-letniej przerwie. Ostatnim jego filmem jest zrealizowana w 2002 roku "Niewierna" z Diane Lane i Richardem Gere'em.

Produkcja, w której nie zabraknie scen seksu i przemocy, otrzymała oficjalnie kategorię wiekową R, co oznacza, że widzowie poniżej 17. roku życia będą mogły obejrzeć film wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej.



Ben Affleck i Ana de Armas: Zerwali przez telefon

Odtwórcy głównych ról - Ben Affleck i Ana de Armas - poznali się na planie "Głębokiej wody" i szybko nawiązali romans.



Pierwszy raz zobaczeni zostali razem w marcu 2020 podczas wspólnej podróży na Kubę, skąd pochodzi Ana de Amas. Następną podróżą był romantyczny wyjazd na Kostarykę. W sierpniu 2020 para zamieszkała wspólnie w rezydencji aktora.

Związek nie przetrwał jednak nawet roku - w styczniu 2021 plotkarskie media ogłosiły, że Ben Affleck ponownie jest singlem. Co ciekawe, para nie spotkała się nawet ze sobą ostatni raz. Zerwali, rozmawiając przez telefon. Oficjalnym powodem rozstania była popularna w tego typu przypadkach "niezgodność charakterów". 48-letni Affleck i 32-letnia de Armas zdecydowali się pójść różnymi drogami, ponieważ każde z ich jest na innym etapie swojego życia i mają inne potrzeby.



Jak podał portal People.com, rozstanie obyło się bez publicznego prania brudów i w atmosferze wzajemnego szacunku.

Ben Affleck i Ana de Armas w erotycznych scenach

Ben Affleck szybko znalazł pocieszenie w ramionach byłej ukochanej - Jennifer Lopez. Ana de Armas bardziej niż życiem prywatnym pochłonięta była w ostatnich miesiącach promocją nowego filmu o przygodach Jamesa Bonda - "Nie czas umierać".

Affleck i Lopez świetnie czują się w swoim towarzystwie, a zdjęcia zakochanej pary nie pozostawiają wątpliwości, co do ich uczucia. Film, w którym Affleck występuje u boku byłej dziewczyny i w którym prawdopodobnie znalazły się ich gorące sceny, mógłby to szczęście popularnych zakłócić. Nie mówiąc już o tym, że Affleck i de Armas zmuszeni byliby wspólnie promować wchodzący do kin film, w którym wystąpili. Nie trzeba było dużo czasu, by pojawiły się pierwsze teorie spiskowe.



Spekulacje dodatkowo nakręcał fakt, że choć o filmie mówi się już od trzech lat, światła dziennego nie ujrzał dotychczas żaden jego fragment, nie mówiąc już o dłuższym zwiastunie. Z tego powodu konspiracyjne teorie nabrały rozgłosu.

Teraz wiemy, że "Głęboka woda" trafi 18 marca do oferty platformy streamingowej Hulu, która należy do dystrybutora filmu, studia Disneya. Poza granicami Stanów film ma pokazać platforma Amazon Prime.

