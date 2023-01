"Glass Onion": O czym jest film? Fabuła i zwiastun

W filmie "Glass Onion" detektyw Benoit Blanc rozwiązuje kolejną zagadkę w stylu znanym z powieści Agathy Christie, w której pojawia się duża grupa podejrzanych. Tym razem akcja filmu rozgrywa się w Grecji. Craigowi na ekranie partnerują: Dave Bautista, Edward Norton, Ethan Hawke, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Madelyn Cline i Jessica Henwick.

"Glass Onion": Tim Keaton zdradza sekrety produkcji

Największym wyzwaniem dla Tima Keatona, twórcy efektów specjalnych, który stworzył niesamowitą lokację oraz willę Milesa Brona (Edward Norton) było odwzorowanie willi w taki sposób, aby widzowie byli przekonani, że istnieje ona naprawdę i sprawienie takiego wrażenia, by chcieli wybrać się tam na wakacje. Widok z okna Milesa powstał w końcu dzięki efektom wizualnym.



"To nie jest fantastyczny efekt. To po prostu fantastycznie realna rzecz, której istnienia nie kwestionujesz" - mówi Tim Keaton.

Zdjęcia do “Glass Onion" odbywały się na planie w Grecji i Belgradzie. Aby odzwierciedlić prawdziwe piękno greckich wysepek twórcy wykorzystali ich zdjęcia oraz opisy. Efektem pracy speców od efektów specjalnych jest również willa miliardera (który, mimo wielu podobieństw, nie jest zdaniem reżysera Riana Johnsona karykaturą Elona Muska). Jednak najbardziej spektakularnym osiągnięciem (i zarazem wyzwaniem dla ekipy) było efektowne zakończenie filmu.

"To po prostu jedna wielka destrukcja. Wybuchy ognia, woda, odbicia - to wszystko musiało dziać się w jednej chwili. Musieliśmy nakręcić ogromną eksplozję (wyburzyliśmy jeden budynek) i nieco ją podrasować. Powiedziałem sobie: ‘Muisz sobie z tym poradzić’. Podczas tej sekwencji wykorzystaliśmy helikoptery, drony, skanery 3D. Moja ekipa spędziła pięć dni w opuszczonej wiosce robiąc zdjęcia, skany, a drony pomogły przy fotografii lotniczej" - mówi Keaton.



Zdjęcie Kate Hudson, Daniel Craig, Leslie Odom Jr. i Jessica Henwick w filmie "Glass Onion". Film z serii "Na noże" /materiały prasowe

"Glass Onion": Jeden z najpopularniejszcyh filmów Netfliksa

"Glass Onion". Film z serii "Na noże" zgromadził już sporo pochlebnych recenzji, a także całą rzeszę wiernych fanów. Produkcja nadal cieszy się także popularnością wśród nowych widzów. Już drugi tydzień z rzędu jest najchętniej oglądanym filmem na Netfliksie.

Film "Na noże" był jednym z największych hitów kasowych 2019 roku. Sprytny i przemyślany klasyczny kryminał podbił serca widzów, a z postaci Benoita Blanca granego przez Daniela Craiga uczynił kolejnego ikonicznego detektywa stawianego w jednej linii z Sherlockiem Holmesem i Herculesem Poirotem. Zdyskontować sukces filmu postanowił Netflix, który za ponad 400 milionów dolarów kupił prawa do dwóch kolejnych części serii filmów opowiadających zupełnie nowe zagadki kryminalne, które łączy postać detektywa Blanca.

Zdjęcie Daniel Craig w filmie "Glass Onion" / materiały prasowe

"Glass Onion": Bohater Daniela Craiga jest gejem

Poza kryminalną intrygą "Glass Onion: Film z serii 'Na noże' pozwoli widzom poznać szczegóły prywatnego życia głównego bohatera serii. W pierwszej części detektyw grany przez Daniela Craiga Benoit Blanc od razu trafił na miejsce zbrodni i nie było czasu, by poznać go bliżej. W drugiej części jest trochę inaczej. Tym razem Benoit Blanc wyrusza na prywatną grecką wyspę, by poprowadzić nowe śledztwo. Właśnie tam miało miejsce coroczne spotkanie przyjaciół miliardera granego przez Edwarda Nortona.



Coś, co miało być zwykłą zabawą, zamienia się w poważną zagadkę kryminalną. Dla Blanca to dar od losu, bo jak dowiadujemy się z filmu, detektyw zaczyna cierpieć na depresję, gdy przez dłuższy czas nie trafi mu się ciekawa sprawa. Czas ten spędza na długich kąpielach, w których towarzyszy mu mężczyzna przyzwyczajony do humorów geniusza. Po premierze filmu okazało się, że gra go Hugh Grant.

"To prawda. Jestem mężem Jamesa Bonda" - powiedział Grant w rozmowie z serwisem Collider.

Wideo "Glass Onion: Film z serii 'Na noże'": Oficjalny zwiastun

