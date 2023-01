Milla Jovovich i Paul W.S. Anderson pracują nad filmem w Polsce

Milla Jovovich zasłynęła m.in. rolą w "Piątym elemencie" Luca Bessona. Niedługo po zakończeniu prac nad filmem reżyser i aktorka wzięli ślub. Jovovich wystąpiła także w kolejnym filmie reżysera, historycznej "Joanie d'Arc". Krótko po premierze filmu para rozstała się. Udział w filmach Bessona sprawił, że Jovovich kojarzona była głównie z kinem akcji. Wizerunek ten utrwaliła jej decyzja o zaangażowaniu się w serię adaptacji popularnych gier "Resident Evil".

Jako Alice walczy w nich z plagą zombie i innymi potworami. Jovovich wielokrotnie zaznaczała, jak ważny był dla niej fakt, że je postać okazała się główną bohaterką serii. "W większości przypadków w kinie akcji gra ogromny mięśniak. To bardzo europejskie, powierzyć kobiecie taką rolę" - wyznała. Po zakończeniu zdjęć do pierwszej części cyklu Jovovich związała się z jego reżyserem, Paulem W.S. Andersonem. Chociaż filmowiec oświadczył się już w 2003 roku, para ostatecznie pobrała się dopiero w 2009. Aktorka stała się automatycznie regularną członkinią obsad kolejnych filmów swego męża. Wystąpiła w jego "Trzech muszkieterach". Pięciokrotnie powtarzała także rolę Alice w kolejnych częściach serii "Resident Evil" (trzy z tych filmów wyreżyserował Anderson).

Małżonkowie pracują obecnie nad kolejnym wspólnym projektem. Zdjęcia do filmu "In the Lost Lands" powstają miedzy innymi w Krakowie oraz w podkrakowskim studiu filmowym Alvernia. Obok Jovovich w produkcji wystąpi również Dave Bautista. Fani doskonale kojarzą go z produkcji Marvela, a od niedawna można go oglądać w hicie Netflixa "Glass Onion", drugiej części serii "Na noże".

Milla Jovovich zachwycona krakowskim ogrodem botanicznym

Milla Jovovich i Paul W.S. Anderson

Jovovich wraz z rodziną od kilku dni przebywają w stolicy Małopolski. Spędzają czas nie tylko na pracy, ale również na zwiedzaniu. Na swoim Instagramie aktorka zamieściła relację z wizyty w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z opisu pod zdjęciami można wywnioskować, że to piękne miejsce zrobiło na niej duże wrażenie.

"Nigdy nie myślałam, że wycieczka do ogrodu botanicznego sprawi, że dzieci będą tak spokojne i zamyślone. Wszyscy wędrowaliśmy przez wilgotne środowisko, a maluchy siedziały nieruchomo, czekając, aż wróżki wyjdą z ukrycia. Dziewczyny obserwowały odbicia roślin i liści w kałużach wody, rozmawiając szeptem. Skorzystałam z okazji, aby zrobić kilka pięknych, przejmujących zdjęć, które oddawały nastrój, który wszyscy odczuwaliśmy. Niektóre miejsca mają magię. Można je poczuć" - napisała aktorka.

Wizytą hollywoodzkiej gwiazdy można przeczytać również na profilu Ogrodu Botanicznego UJ. "Jest nam niezmiernie miło, że Ogród Botaniczny UJ zwiedzała Milla Jovovich, tym bardziej że nasz uniwersytecki ogród zrobił na aktorce ogromne wrażenie. Gwiazda filmowa opisuje ogród jako oaza spokoju i magiczne miejsce. Dziękujemy i zapraszamy ponownie".

"In the Lost Lands": Opis filmu

Dave Bautista

Produkcja "In the Lost Lands" powstaje na podstawie opowiadania autorstwa George'a R.R. Martina, twórcy "Gry o tron" i "Rodu Smoka". Jak opisuje portal NaEkranie.pl historia opowiada o "zdesperowanej królowej, która zatrudnia czarodziejkę Alys, aby spełnić swoje pragnienia. Bohaterka zostaje wysłana na tytułową pustynię, a jej przewodnikiem staje się włóczęga Boyce. Razem muszą walczyć z ludźmi i demonami. To historia o naturze dobra i zła, miłości i stracie"

Milla Jovovich wcieli się w rolę czarodziejki, a Bautista zagra włóczęgę. Nie jest jeszcze znana data premiery produkcji.