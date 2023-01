"Beau Is Afraid": O czym będzie film?

"Beau Is Afraid" był pierwotnie zatytułowany "Disappointment Blvd.". Film jest opisywany jako surrealistyczny horror, którego akcja toczy się w alternatywnej teraźniejszości. To kolejna produkcja Ariego Astera , która będzie opowiadać o przeżywaniu żałoby. Joaquin Phoenix wcieli się w postać mężczyzny, który wraca do domu po śmierci swojej matki i musi stawić czoła nadprzyrodzonej sile, która może nękać go przez dziesięciolecia.

W filmie oprócz Phoenixa znaleźli się: Nathan Lane, Patti LuPone, Amy Ryan, Kylie Rogers czy Parker Posey.

Ari Aster, który jest także autorem scenariusza, kręcił film na przedmieściach Montrealu, w Saint-Bruno-de-Montarville, w 2021 roku. Twórcą zdjęć jest polski operator - Paweł Pogorzelski.

"Beau Is Afraid": A24 opublikowało nowy plakat. Joaquin Phoenix jako cztery postacie

Studio A24 na oficjalnym koncie na Twitterze opublikowało nowy plakat do filmu "Beau is Afraid". Poprzedni plakat pokazywał tylko młodą wersję postaci Phoenixa. Tym razem przedstawiono cztery różne wersje aktora w różnym wieku, od młodego chłopca do starca. Postać prezentująca aktora w jego obecnym wieku wygląda na pobitą.