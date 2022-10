Strona, którą odnaleźć można pod adresem mffwatchfree.com do złudzenia przypomina serwisy z pirackim streamingiem. Po wybraniu tytułu, jakim jesteśmy zainteresowani, pojawia się player, w którym rzekomo można obejrzeć dany film. Aby to zrobić, niezbędny jest specjalny kod. Po kliknięciu w odnośnik do takiego kodu, użytkownik przeniesiony zostaje na oficjalną stronę Festiwalu Filmowego w Montclair, na której można nabyć bilet na legalny seans.

Piracka wersja "Glass Onion: Filmu z serii Na noże"?

"Zastanawialiśmy się nad tym, co zwróciłoby uwagę widzów chcących ściągnąć jakiś film. Jak zaprosić takich widzów do odwiedzenia kina, by tam przekonali się, że kinowe doświadczenie jest o wiele lepsze niż oglądanie filmów online" - wyjaśnił pomysł w rozmowie z portalem IndieWire dyrektor artystyczny festiwalu, Tom Hall.

"Kinowe seanse filmowe to te, które zapamiętujemy. Nie przypominam sobie, żeby ściągnięcie jakiegoś filmu i obejrzenie go w domu mogło się równać z wspólnym doświadczeniem filmu w jednym pomieszczeniu z innymi widzami. Pomyśleliśmy, że w taki zabawny sposób podkreślimy różnicę pomiędzy kinowym doświadczeniem, a samotnym seansem w domu" - dodał Hall, który nie ukrywa, że opłacono pozycjonowanie "pirackiej" strony, by łatwiej można było ją znaleźć w wyszukiwarkach.

Dyrektor artystyczny festiwalu w Montclair zapewnił też, że nie chciał uderzać w serwisy streamingowe. "Rozumiemy, że to właśnie w ich stronę podąża nasz przemysł. Pomyśleliśmy, że promowanie poprzez 'piractwo' może być zabawnym sposobem na zaproszenie ludzi, którzy z powodów ekonomicznych bądź przez wygodnictwo szukają darmowych źródeł do obejrzenia nowych filmów. Mamy nadzieję, że dadzą nam szansę" - wyjaśnił. W Montclair będzie można obejrzeć kilka tytułów wyprodukowanych właśnie przez serwisy streamingowe, w tym drugą część "Na noże". Dla widzów, którzy trafią na festiwalową stronę poprzez "piracki" serwis, przygotowano darmowe wejściówki.

