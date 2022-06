"Terror on the Prairie" ma być westernem, opowiadającym o rodzinie pionierów w Montanie, która musi stawić czoła bandzie miejscowych zbójów.

W filmie wyreżyserowanym przez Michaela Polisha ("Big Sur", "Amnesiac", "Ranczer w kosmosie") obok Giny Carano wystąpią m.in.: zawodnik mieszanych sztuk walki wagi lekkiej Donald "Cowboy" Cerrone, stand-uper i Nick Searcy, aktor znany m.in. z serialu "Justified: Bez przebaczenia".

Wideo OFFICIAL TRAILER | "Terror On the Prairie"

"Terror on the Prairie" dostępny będzie jedynie dla subskrybentów konserwatywnego serwisu "The Daily Wire".

Gina Carano: Jak straciła rolę w serialu "Mandalorian"?

Najpierw zasłynęła jako specjalistka od boksu tajskiego i zawodniczka formuły MMA, później jako aktorka w filmach "Ścigana" , "Szybcy i wściekli 6" oraz "Deadpool" . Najbardziej znana jest jednak z serialu "Mandalorian" .

Jeszcze dwa lata temu jej kariera rozwijała się świetnie i wydawało się, że w aktorstwie czeka ją świetlana przyszłość. Wszystko zmieniło się, gdy aktorka opublikowała w mediach społecznościowych post, w którym krytykowała obostrzenia pandemiczne, a szyderstwa ze zwolenników Trumpa porównała do prześladowania Żydów w czasie II wojny światowej. Straciła wtedy pracę u Disneya i przez rok nie mogła znaleźć nowej roli.



Z pomocą przyszedł Carano konserwatywny portal "Daily Wire", który zaoferował jej wsparcie przy realizacji własnego filmu.

"Płakałam i moja modlitwa została wysłuchana" - wyznała wtedy Carano. "Wysyłam bezpośrednie przesłanie nadziei wszystkim żyjącym w strachu przed atakiem totalitarnego tłumu. Dopiero co zaczęłam używać swojego głosu, który jest teraz swobodniejszy niż kiedykolwiek wcześniej i mam nadzieję, że zainspiruje innych do zrobienia tego samego. Nie mogą nas zniszczyć, jeśli im na to nie pozwolimy".

Na Twitterze wyraziła się bardziej zwięźle: "To dopiero początek... Witamy w rebelii".

