Gina Carano: Przez rok nie mogła znaleźć pracy. Teraz wraca

Studio Lucasfilm zerwało kontrakt z Giną Carano z powodu kontrowersyjnych postów, jakie ta aktorka publikowała w mediach społecznościowych. Carano w dwóch sezonach serialu „The Mandalorian” wcielała się w rolę walecznej Cary Dune, a wiele wskazywało na to, że zobaczymy ją również w szykowanym spin-offie „The Mandalorian”, serialu „Rangers of the New Republic”. Teraz nie ma już na to szans.