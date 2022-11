Informacją o nowej ekranizacji swojej twórczości Geroge R.R. Martin podzielił się w rozmowie z wydawnictwem Penguin Random House, które pod koniec listopada tego roku wyda jego najnowszą książkę "The Rise of the Dragon: An Illustrated History of the Targaryen Dynasty" ("Wzlot smoka: Ilustrowana historia dynastii Targaryenów"). Tym razem na ekran przeniesione zostanie jednak dzieło, które nie jest związane z uniwersum "Gry o tron".

"Niektórzy z was może o tym wiedzą, ale od czasu do czasu piszę też inne książki, które nie są częścią historii Westeros. Jednym z przykładów takiej twórczości jest opowiadanie o smoku, które napisałem w 1978 roku. Nosi tytuł 'Lodowy smok'. To tylko opowiadanie dla dzieci, ale zrobimy z tego film. Studio Warner Bros. Animation kupiło do niego prawa i rozwiniemy je w pełnometrażowy, animowany film, który - mam nadzieję - trafi do kin" - powiedział Martin.

"Lodowy smok" George’a R.R. Martina: Powstanie pełnometrażowa animacja

Bohaterką opowiadania "Lodowy smok" jest Adara, która urodziła się w trakcie najmroźniejszej zimy wszech czasów. W młodym wieku udało jej się oswoić lodowego smoka - postać z legend uważaną za przerażającą. Od tej chwili już zawsze czuła specjalną więź z tym stworzeniem. Lata później jej wioska zostaje splądrowana przez wrogich najeźdźców na smokach. Dziewczyna zamierza zakończyć tę wojnę z pomocą lodowego smoka.

Opowiadanie "Lodowy smok" Martina z ilustracjami Alicii Austin po raz pierwszy ukazało się w 1980 roku. W latach późniejszych było publikowane w innych zbiorach opowiadań Martina i ilustrowane przez innych rysowników. I choć wielu czytelników uważało, że akcja opowiadania dzieje się w Westeros, Martin temu zaprzeczał. Zapewnił, że napisał je, zanim w ogóle wymyślił krainę, w której rozgrywa się "Pieśń lodu i ognia".

Aktualnie projekt filmu animowanego na podstawie "Lodowego smoka" jest w fazie pisania scenariusza. Jego autorem jest David Anthony Durham.

