"Jako osoba, która przeżyła gwałt, od 30 lat zmagam się z zespołem stresu pourazowego" - zaczęła swój wpis na Instagramie 49-letnia aktorka. "Życie z poczuciem lęku i atakami paniki nie było łatwe przez wszystkie te lata. Czasami niepokój jest tak silny, że paraliżuje moje życie, zwykłe wyjście z domu potrafi napełnić mnie przerażeniem" - wyznała Union.

Swoim wyznaniem gwiazda takich filmów, jak "Bad Boys II", "Dziewczyny z drużyny" chciała nie tylko dać pokrzepienie osobom, które podobnie jak ona każdego dnia walczą z lękiem i atakami paniki, ale również tym, którzy spotykają na swojej drodze ludzi dotkniętych głęboką traumą.

"Kiedy mówimy o swoich doświadczeniach, proszę, uwierzcie nam. Uczucie lęku nie jest zwykłym zdenerwowaniem, każdy radzi sobie z tym na swój sposób i nie ma w tym nic złego. Nie potrzebuję, aby ktoś próbował mnie +naprawić+. Piszę tę wiadomość w nadziei, że osoby, które zmagają się z lękiem przestaną czuć się osamotnione" - dodała aktorka.

Gabrielle Union: Milczała przez wiele lat

Ona sama przez wiele lat milczała na temat tego, co ją spotkało w młodości. Dopiero jej autobiografia "We're Going to Need More Wine: Stories That Are Funny, Complicated, and True" wydana w 2017 roku skłoniła ją do podzielenia się swoją historią.

Do napaści doszło, gdy wówczas 19-letnia Union pracowała dorywczo w sklepie obuwniczym. Po jednej z wieczornych zmian, gdy zamykała sklep, doszło do napadu rabunkowego. Napastnicy nie tylko użyli broni. Doszło także do gwałtu.

W eseju opublikowanym na stronie założonej przez Oprah Winfrey aktorka przyznała, że dopiero wiele lat terapii pozwoliło jej uporać się ze wspomnieniem tamtych wydarzeń. Zmusiło ją również do przewartościowania wielu przyjaźni. Dziś z większą otwartością może dzielić się tym, co przeżyła.

