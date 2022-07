"Niedawno zostaliśmy poinformowani o zarzutach dotyczących niewłaściwego zachowania Freda Savage'a i zgodnie z polityką naszej stacji, wszczęto śledztwo. Po jego zakończeniu podjęto decyzję o rozwiązaniu z Savagem umowy na produkowanie i reżyserię 'Cudownych lat'" - poinformował w maju przedstawiciel stacji ABC.

Fred Savage przepracowywał ekipę?

Według źródła cytowanego przez "People" reżyser "szybko wpada w złość", a także "dosyć ciężko pracuje ze swoimi ekipami, zawsze robiąc więcej ujęć niż to konieczne".

"Niektórzy reżyserzy po prostu przesadzają. Czasami czują, że nie dostali przedstawienia lub chcą spróbować ujęcia pod innym kątem lub rzeczy podobnych" - przekazało źródło "People". "On przesadza, dni są dłuższe, co daje więcej okazji do nacisku" - podkreślił informator.

Drugie źródło w rozmowie z tabloidem dodało, że aktor i reżyser "może być porywczy i skłonny do sporadycznych wybuchów".

Zdjęcie Fred Savage / Eric McCandless via Getty Images / Getty Images

Reakcja na zwolnienie

Po zwolnieniu z projektu ABC Fred Savage miał poddawać się głębokiej autorefleksji.

"Fred naprawdę potraktował ten problem bardzo poważnie i dużo zastanawia się nad tym, jak mógł i powinien lepiej poradzić sobie z różnymi okolicznościami" - zdradził informator w rozmowie z Page Six.

"Istnieją pewne nierozwiązane problemy, z którymi Fred chce się uporać" - dodał. Źródło przekazało także, że aktor może liczyć na duże wsparcie ze strony przyjaciół, a także kolegów z serialu "Cudowne lata" i swojej żony, Jennifer Lynn Stone.

Nowe "Cudowne lata" zadebiutowały w TV we wrześniu 2021 roku. Serial jest rebootem oryginału, który był emitowany w latach 1988-1993, produkowany jest przez 20th Disney Television Studios.

Fred Savage: Droga do slawy

Fredrick Aaron Savage urodził się 9 lipca 1976 roku w Chicago jako syn Joanne i Lewisa Savage, jego ojciec był brokerem i konsultantem. Jego bratem jest aktor Ben Savage, a siostrą - śpiewaczka i aktorka Kala Savage. Dziadkowie Freda byli żydowskimi emigrantami z Polski, Ukrainy, Niemiec i Łotwy.

Fred Savage po raz pierwszy na ekranie pojawił się w wieku 10 lat w filmie o autystycznym nastolatku - "Chłopiec, który umiał latać".

W 1988 roku wygrał casting do roli Kevina Arnolda w serialu "Cudowne lata" i świat oszalał na jego punkcie. Serial ukazywał życie typowej amerykańskiej rodziny w latach 1968-1973 z punktu widzenia dorastającego Kevina.

Zdjęcie Fred Savage, "Cudowne lata" / BC Photo Archives/Disney General Entertainment Content via Getty Images / Getty Images

"Cudowne lata" liczyły 115 odcinków (6 sezonów). W Polsce serial od 1990 roku do połowy lat 90. emitowała telewizyjna Dwójka. Widzowie z zapartym tchem śledzili perypetie małego Kevina, jego przyjaźń z Paulem (Josh Saviano) i pierwszą fascynację dziewczyną, która była obiektem westchnień wszystkich chłopaków w szkole, czyli Winni Cooper (podbijająca serca widzów Danica McKellar).



Zdjęcie "Cudowne lata" / ABC Photo Archives/Disney General Entertainment Content via Getty Images / Getty Images

"Cudowne lata" i dalsza kariera

Po zakończeniu przygody z serialem "Cudowne lata", Savage kontynuował pracę w telewizji przy innych serialach, ale już bez powodzenia.

Mogliśmy go zobaczyć w filmach "Austin Powers i Złoty Członek" (2002), "Żyć szybko, umierać młodo" (2002), "Witamy w Mooseport" (2004) czy "Being Bin Laden" (2011).

W 1988 roku wystąpił w komedii s-f "Vice Versa" i za tę rolę otrzymał nagrodę Saturna dla najlepszego młodego aktora. Było to największe osiągnięcie w jego karierze aktorskiej. Kilka lat później otrzymał jeszcze nominacje do Złotych Globów, ale nie został nagrodzony.

Zdjęcie Fred Savage / SGranitz/WireImage / Getty Images

W kolejnych latach Savage postanowił skupić się na swojej wielkiej pasji, jaką była reżyserka. Aktor stanął po drugiej stronie obiektywu i doskonale sprawdził w nowej roli. Współpracował z powodzeniem przy wielu telewizyjnych produkcjach, popularnych również w Polsce, takich jak "Hannah Montana", "Czarodzieje z Waverly Place" czy "Współczesna rodzina".

Zdjęcie Fred Savage na planie w 2000 roku / ABC Photo Archives/Disney General Entertainment Content via Getty Images / Getty Images

Za swoją pracę Savage nagrodzony został czterokrotnie prestiżową nominacją do nagrody Stowarzyszenia Reżyserów Amerykańskich (Directors Guild Award) - m.in. za reżyserię serialu "Współczesna rodzina".



Wideo youtube

