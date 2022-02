Francis Ford Coppola skrytykował filmy Marvela

Francis Ford Coppola przeszedł do historii kina jako niezależny twórca walczący o to, by realizować filmy według własnej wizji, a nie pod dyktando wytwórni. Zarówno w przypadku „Ojca chrzestnego”, jak i „Czasu apokalipsy” stoczył ciężkie boje z szefami dużych studiów filmowych, bo nie chciał, by ktokolwiek poza nim decydował o ich kształcie. Jego wieloletnie doświadczenie skłoniło do teraz do krytyki produkcji Marvela oraz wpływu studiów filmowych na twórców tworzących dla nich filmy.

Francis Ford Coppola /Amanda Edwards /Getty Images