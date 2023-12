Fani rzucający przedmiotami na scenę. Gwiazdy protestują

Pugh nie jest pierwszą celebrytką, która boleśnie przekonała się, że rzucanie różnymi przedmiotami w kierunku sceny nie jest najlepszym pomysłem. Harry Styles, który wystąpił z nią w filmie "Nie martw się, kochanie", w lipcu koncertował w Wiedniu. Gdy między piosenkami chodził po scenie, ktoś rzucił czymś w jego kierunku i trafił go w oko. Nie był to zresztą pierwszy raz w jego karierze. W Los Angeles obrzucono go słodyczami, a w Nowym Jorku nuggetsami.

Podobna nieprzyjemność spotkała latem tego roku piosenkarza Drake'a. Z kolei Cardi B rzuciła mikrofonem w fankę, który wcześniej oblała ją wodą. Piosenkarce nie postawiono żadnych zarzutów. Natomiast Babe Rexha została trafiona w oko telefonem komórkowym, przez co upadła na scenie. Artystce musiano założyć szwy. W tej sprawie aresztowano 27-letnią kobietę.

Podczas jednego ze swoich występów Taylor Swift zwróciła się do fanów, żeby przestali rzucać różnymi obiektami w stronę sceny. Zaznaczyła, że tancerze mogą się o nie potknąć.

Trend rzucania przedmiotami w artystów i celebrytów w ostrych słowach skrytykowała Adele, piosenkarka i laureatka Oscara za główny utwór w filmie "Skyfall". "Zauważyliście, że ludzie w Ameryce zapominają o [...] etyce występów i zwyczajnie rzucają jakiś syf na scenę? Widzieliście kiedyś coś takiego? [...] Niech tylko spróbują. Niech spróbują czymś we mnie rzucić" - mówiła.

"Diuna. Część druga": Kiedy premiera?

"Diuna: Część druga" ukazuje imponującą podróż Paula Atrydy, który zawiera sojusz z Chani i Fremenami. Jednocześnie wkracza na wojenną ścieżkę, pałając żądzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć.

Druga część produkcji była jednym z najbardziej wyczekiwanych filmów 2023 roku. "Diuna: Część druga" miała pierwotnie trafić do kin 3 listopada 2023. W związku ze strajkami w Hollywood premiera produkcji została jednak przeniesiona na 15 marca 2024. Jednak niedawno okazało się, że film trafi do kin wcześniej.

Po tym, jak studio Universal przeniosło premierę filmu "Kaskader" z marca na maj, Warner postanowił wykorzystać tę okazję. Nowa data premiery "Diuny" w Stanach Zjednoczonych to 1 marca 2024 roku.