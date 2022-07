"Jestem niezwykle podekscytowany współreżyserią mojego pierwszego pełnometrażowego filmu" - powiedział Wolfhard, któremu w reżyserskich obowiązkach pomagał będzie Billy Bryk. "Dostałem możliwość pracy z niesamowitą ekipą i obsadą" - dodał Kanadyjczyk.

Wiadomo, że w obrazie, którego fabuła trzymana jest na razie w tajemnicy, wystąpi również Fred Hechinger.

Finn Wolfhard , którego telewizyjna widownia kojarzy z roli Mike'a Wheelera w serialu "Stranger Things" , zadebiutował jako reżyser w 2020 roku krótkometrażowym filmem "Night Shifts". "Hell of a Summer" będzie jego pełnometrażowym debiutem reżyserskim.

Reklama

Aktora i producenta Billy'ego Bryka mogliśmy oglądać u boku Wolfharda w filmie "Pogromcy duchów: Dziedzictwo". Pojawił się także w wyreżyserowanym przez Jessego Eisenberga obrazie "When You Finish Saving the World".

Zobacz też:

"Ennio": Zagraj to jeszcze raz, Ennio [recenzja]

"Głupcy": Splątane stany miłości [recenzja]

"Elvis": Magnetyzm, charyzma, talent, look [recenzja]

"Powodzenia, Leo Grande": Kino, które łamie seksualne tabu [recenzja]