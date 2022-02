Jak dowiedział się serwis Deadline, władze Libanu i Kuwejtu zdecydowały się na ten radykalny ruch dlatego, że Gal Gadot odbyła dwuletnią służbę w armii Izraela, a Liban i Kuwejt mają z tym krajem napięte relacje. Nie jest to pierwszy raz, gdy film z Gadot został zakazany w niektórych krajach arabskich. Zdarzyło się to już w przypadku pierwszej części "Wonder Woman" .

Gadot trafiła do Izraelskich Sił Obronnych, kiedy miała 20 lat. Od obowiązkowej służby wojskowej nie zwolniło ją to, że była Miss Izraela, a później reprezentowała swój kraj na Miss Universe. W armii pracowała jako instruktora fitness. Aktorka przyznała po latach, że wojskowe doświadczenie pomogło jej zdobyć rolę Gisele w serii "Szybcy i wściekli" , gdyż była obeznana z bronią.

Gal Gadot: Wzburzony brzeg morza 1 / 11 Jej imię po hebrajsku oznacza "falę", nazwisko zaś to inaczej "brzeg morza". Mimo że jej rodzice urodzili się w Izraelu, przodkowie Gadot byli żydowskimi emigrantami z Europy - gwiazda przyznała w jednym z wywiadów, że w jej żyłach płynie także polska krew. Źródło: Getty Images Autor: Vera Anderson/WireImage udostępnij

O wyreżyserowanym przez Kennetha Branagha filmie "Śmierć na Nilu" można śmiało powiedzieć, że jest produkcją pechową, bo jego premiera jest przesuwana od dwóch lat. Powodem była nie tylko pandemia, ale też skandal, jaki wybuchł po oskarżeniu Armiego Hammera o kanibalizm. Hammer w "Śmierci na Nilu" zagrał zbyt dużą rolę, by dało się wyciąć jego postać, dlatego twórcy filmu postanowili wstrzymać premierę do czasu, aż afera trochę przycichnie.

"Śmierć na Nilu" to drugi film Kennetha Branagha, w którym wciela się on w postać słynnego detektywa Herkulesa Poirot. Pierwszy - "Morderstwo w Orient Expressie" - był hitem - na całym świecie zarobił ponad 350 milionów dolarów.



