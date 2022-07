Film Rona Howarda o dramatycznej akcji ratunkowej w jaskini Tham Luang

Wiadomości

Spektakularna akcja ewakuacji 12 chłopców i ich trenera z jaskini Tham Luang w Tajlandii trafiła do filmu. "Thirteen Lives" wyreżyserował Ron Howard, a w obsadzie są m.in Colin Farrell, Joel Edgerton i Viggo Mortensen. Właśnie odbyła się uroczysta premiera w Londynie. Niebawem film trafi do wybranych kina i do streamingu.

Kadr z filmu Rona Howarda "Thirteen Lives" (2022) /materiały prasowe