Hailee Steinfeld: kariera od najmłodszych lat

Hailee Steinfeld stawiała pierwsze kroki w aktorstwie, występując gościnnie w produkcjach telewizyjnych, zaczynając od serialu "Back to You" w 2007 roku. Przełomem w jej karierze była rola Mattie Ross w filmie "Prawdziwe męstwo" braci Coen. Wybrano ją spośród 15 tysięcy kandydatek. Produkcja to remake westernu "Prawdziwa odwaga". W nowej odsłonie Mattie Ross wraz z najtwardszym szeryfem w Stanach Zjednoczonych (wcielił się w niego Jeff Bridges) ściga człowieka odpowiedzialnego za śmierć jej ojca. Za swą rolę Steinfeld otrzymała nominację do najważniejszych wyróżnień za rolę drugoplanową, z Oscarem i Złotym Globem na czele. Miała wówczas zaledwie 14 lat.

Steinfeld zachwycała również w kolejnych produkcjach. W 2013 roku zobaczyliśmy ją w ekranizacji kultowej książki sci-fi "Gra Endera". Reżyser Gavin Hood opisywał aktorkę jako najbardziej czarującą, pełną entuzjazmu i wigoru młodą osobę, jaką zna.

"Była błyskotliwa jako Mattie Ross w 'Prawdziwym męstwie' braci Coen, ale w tym przypadku musiała mocno się ograniczyć. Oglądałem mnóstwo wywiadów z jej udziałem i zastanawiałem się, czy to ta sama osoba. [Jej bohaterka] Petra jest od niej całkowicie inna" - dodał reżyser "Gry Endera".

"Petra Arkanian to osoba niezależna, bardzo silna i charyzmatyczna. Podoba mi się to. Jest jedyną dziewczyną w Salamandrach, najlepszej armii w Szkole Bojowej"- charakteryzowała swoją postać Steinfeld.

Hailee Steinfeld: rozgłos i kariera muzyczna

Aktorka z rozwagą dobiera role, ograniczając się wyłącznie do tych, które stanowią dla niej interesujące wyzwanie. By jak najlepiej przygotować się do kreacji w filmie "Zacznijmy od nowa" (2013), w którym pojawiła się na ekranie u boku Marka Ruffalo, zaczęła uczęszczać na lekcje gry na gitarze. To przyczyniło się do narodzin jej kolejnej pasji, jaką jest muzyka.

Swój talent rozwinęła i pokazała większej publiczności dzięki występowi w muzycznym filmie "Pitch Perfect 2". Podczas wydarzenia promocyjnego produkcji Steinfeld zaśpiewała parę swoich piosenek przedstawicielom Republic Records, którzy zdecydowali się zaproponować aktorce kontrakt płytowy. Premierowa EP-ka artystki "Haiz" trafiła do sklepów w 2015 roku. Do tej pory gwiazda wydała kilkadziesiąt singli i współpracowała m.in. z takimi artystami jak Machine Gun Kelly, MNEK, Zedd, Logic, DNCE.

Hailee Steinfeld nie przestaje zaskakiwać. "Hawkeye", "Dickinson", "Arcane"

W ostatnich latach Steinfield wystąpiła w wielu ciekawych projektach. W 2018 roku na ekrany kin trafił "Bumblebee", film o przygodach jednego z bohaterów cyklu "Transformers". W tym samym roku Hailee Steinfeld użyczyła głosu Gwen Stacy w "Spider-Man: Uniwersum" (później w sequelu: "Spider-Man: Poprzez multiwersum"). Kolejne jej duże projekty to seriale: niezapomniana "Dickinson" AppleTV+ przedstawiająca losy Emily Dickinson w zwariowanej, satyrycznej formie oraz "Hawkeye" - serialowa produkcja Marvela skupiająca się na losach Kate Bishop. Seinfeld przyznała w wywiadach, iż podpisała kontrakt z Marvelem na kilka produkcji. Aktorkę możemy usłyszeć także w serialu animowanym "Arcane" platformy Netflix. Steinfeld udziela głosu bohaterce o imieniu Vi, która jest serialową siostrą Jinx (Ella Purnell).

Zdjęcie Michael B. Jordan i Hailee Steinfeld na pokazie filmu "Grzesznicy" / Ian West / East News

16 kwietnia odbyła się światowa premiera horroru "Grzesznicy", w którym 28-letnia gwiazda występuje u boku Michaela B. Jordana. Film skupia się na braciach bliźniakach, którzy mają za sobą trudną przeszłość. Gdy powracają do rodzinnego miasta, chcąc rozpocząć wszystko od nowa, okazuje się, że czekają tam na nich jeszcze gorsze rzeczy.

Film można zobaczyć w polskich kinach od 18 kwietnia!

