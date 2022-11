Gdy po zakończeniu filmowej serii o Harrym Potterze, poinformowano o pracy nad inną serią osadzoną w świecie czarodziejów, fani nie kryli swojej radości. " Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć " na nowo wzbudziły zainteresowanie powieściami Rowling.

Pierwszy film z serii cieszył się dużą sympatią widzów oraz krytyków i rozpaliła nadzieję na więcej. " Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda " zadebiutowały w listopadzie 2018 roku. Ku zdziwieniu wielu nie wzbudził on już takiego entuzjazmu, jak wcześniejsza część. Widzowie nie kryli swojego rozczarowania. Cieniem na filmie położył się skandal, w który zamieszany jest odtwórca tytułowej roli.

Johnny Depp został wówczas oskarżony przez byłą żonę Amber Heard o notoryczne stosowanie wobec niej przemocy - fizycznej, jak psychicznej. On przedstawiał ją jako demoniczną intrygantkę, ona go jako brutala napędzanego alkoholem i narkotykami.

Choć aktor utrzymywał, że jest niewinny, nie potrafił wtedy tego udowodnić przed sądem, co po raz kolejny nadszarpnęło jego reputację. W listopadzie 2020 roku brytyjski sąd potwierdził, że aktor stosował przemoc domową wobec Heard, gdy był jej mężem. Aktor stał się tym samym persona non grata w Hollywood.

Stracił szereg lukratywnych kontraktów, a symbolem jego upadku było zmuszenie go do rezygnacji z roli Grindelwalda w serii filmów "Fantastyczne zwierzęta". W trzeciej części serii został on zastąpiony przez Madsa Mikkelsena .

"Fantastyczne zwierzęta": Wielka klapa finansowa

Po tym jak Johnny Depp wygrał w "procesie dekady" przeciwko Amber Heard, znów stał się jednym z najbardziej pożądanych nazwisk w Hollywood. Okazuje się, że twórcom "Fantastycznych zwierząt" zupełnie nie opłaciło się usunięcie go z trzeciego filmu, a wręcz przeciwnie - wyszło im to na gorsze.

" Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a " przy 200 milionowym budżecie, zarobiły w kinach jedynie 405 mln dolarów. W pierwszy weekend wyświetlania zarobił w Stanach Zjednoczonych tylko 43 miliony dolarów, co jest najsłabszym wynikiem, jeśli chodzi o filmy z tego cyklu.

W efekcie, czwarta część serii nie znalazła się na liście najbliższych projektów Warner Bros. Discovery. Według początkowych zapewnień miało powstać aż pięć części "Fantastycznych zwierząt". Dzisiaj ich powstanie wisi pod znakiem zapytania.