W listopadzie na Netfliksie ukaże się wyczekiwana adaptacja w reżyserii Guillermo del Toro. Budżet "Frankensteina" wyniósł 120 mln dolarów, a prace nad filmem trwały aż trzy dekady. Reżyser proponował swój pomysł różnym studiom filmowym.

"Prezentowałem go wszędzie" – mówi del Toro w najnowszym wywiadzie dla Variety, wzdychając. "To było dla mnie coś w rodzaju wspinaczki na Mount Everest" – dodał.

Fani Jacoba Elordiego mogą nie poznać go w roli dzieła Frankensteina. Aby w pełni wejść w postać, Elordi codziennie spędzał 10 godzin w charakteryzatorni.

"W tym kostiumie jest tak wiele różnych warstw" – powiedział. "Kiedy się rodzi, prawie nic nie nosi. Jego klatka piersiowa jest odkryta, a głowa wzniesiona. Potem, gdy zaczyna odczuwać ból, tak jak my w okresie nastoletnim, zaczyna garbić ramiona. A jako dorosły zamyka się w sobie" – opowiadał aktor.

"Tracisz poczucie czasu, kiedy robisz taki film" – dodał w dalszej części wywiadu.

"Frankenstein": co wiemy o filmie?

Inspiracją do stworzenia własnej adaptacji tragicznej opowieści o naukowcu-filozofie Victorze Frankensteinie była dla Guillermo del Toro opublikowana w 1818 roku książka Mary Shelley, "Frankenstein, czyli współczesny Prometeusz". W poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o granice życia i śmierci bohater odkrywa sposób nadania istnienia martwemu ciału. Eksperyment prowadzi do narodzin monstrum obdarzonego świadomością, niezwykłą siłą i głęboką, dramatyczną wrażliwością – a także do nieuchronnej konfrontacji między stwórcą a istotą, którą powołał do życia.

W głównych rolach występują: Oscar Isaac (Victor Frankenstein) oraz Jacob Elordi. Towarzyszą im Mia Goth, Felix Kammerer, Christoph Waltz, Lars Mikkelsen, David Bradley, Charles Dance i Christian Convery.

"Frankenstein": kiedy premiera?

Światowa premiera filmu odbędzie się podczas 82. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, gdzie "Frankenstein" zostanie zaprezentowany jako jedna z najważniejszych produkcji tegorocznej edycji. Na Netfliksa trafi 7 listopada.