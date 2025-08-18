Netflix ogłosił datę premiery filmu "Frankenstein" – najnowszego dzieła laureata Oscara Guillermo del Toro. To jedna z najbardziej osobistych produkcji w dorobku reżysera, stanowiąca jego interpretację klasycznej, mrocznej opowieści literackiej.

"Frankenstein": co wiemy o filmie?

Inspiracją do stworzenia własnej adaptacji tragicznej opowieści o naukowcu-filozofie Victorze Frankensteinie była dla Guillermo del Toro opublikowana w 1818 roku książka Mary Shelley, "Frankenstein, czyli współczesny Prometeusz". W poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o granice życia i śmierci bohater odkrywa sposób nadania istnienia martwemu ciału. Eksperyment prowadzi do narodzin monstrum obdarzonego świadomością, niezwykłą siłą i głęboką, dramatyczną wrażliwością – a także do nieuchronnej konfrontacji między stwórcą a istotą, którą powołał do życia.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 25. MFF BNP Paribas Nowe Horyzonty. Radu Jude o rumuńskim kinie i zabawie językiem filmu INTERIA.PL

W głównych rolach występują: Oscar Isaac (Victor Frankenstein) oraz Jacob Elordi. Towarzyszą im Mia Goth, Felix Kammerer, Christoph Waltz, Lars Mikkelsen, David Bradley, Charles Dance i Christian Convery.

"Frankenstein": kiedy premiera?

Światowa premiera filmu odbędzie się podczas 82. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, gdzie "Frankenstein" zostanie zaprezentowany jako jedna z najważniejszych produkcji tegorocznej edycji.

Właśnie przekazano, że "Frankenstein" trafi na Netfliksa 7 listopada.

Zdjęcie "Frankenstein" / Netflix