Reklama

Netflix ujawnia datę premiery "Frankensteina". Obsada zachwyca

Oprac.: Justyna Miś
Wiadomości
Dzisiaj, 18 sierpnia (18:19)

Guillermo del Toro zrealizował osobistą wizję legendarnej historii o losach Victora Frankensteina i jego niezwykłego, tragicznego eksperymentu. W roli głównej zobaczymy Oscara Isaaca. Właśnie ujawniono datę premiery na Netfliksie.

Netflix ogłosił datę premiery filmu "Frankenstein" – najnowszego dzieła laureata Oscara Guillermo del Toro. To jedna z najbardziej osobistych produkcji w dorobku reżysera, stanowiąca jego interpretację klasycznej, mrocznej opowieści literackiej.

"Frankenstein": co wiemy o filmie?

Inspiracją do stworzenia własnej adaptacji tragicznej opowieści o naukowcu-filozofie Victorze Frankensteinie była dla Guillermo del Toro opublikowana w 1818 roku książka Mary Shelley, "Frankenstein, czyli współczesny Prometeusz". W poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o granice życia i śmierci bohater odkrywa sposób nadania istnienia martwemu ciału. Eksperyment prowadzi do narodzin monstrum obdarzonego świadomością, niezwykłą siłą i głęboką, dramatyczną wrażliwością – a także do nieuchronnej konfrontacji między stwórcą a istotą, którą powołał do życia.

Reklama

W głównych rolach występują: Oscar Isaac (Victor Frankenstein) oraz Jacob Elordi. Towarzyszą im Mia Goth, Felix Kammerer, Christoph Waltz, Lars Mikkelsen, David Bradley, Charles Dance i Christian Convery.

"Frankenstein": kiedy premiera?

Światowa premiera filmu odbędzie się podczas 82. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, gdzie "Frankenstein" zostanie zaprezentowany jako jedna z najważniejszych produkcji tegorocznej edycji.

Właśnie przekazano, że "Frankenstein" trafi na Netfliksa 7 listopada.

Czytaj więcej: Nowy Frankenstein będzie przebojem Netfliksa. Pierwsze zdjęcie z filmu

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Netflix
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Reklama