"Zasypiam pogodzona i budzę się z nadzieją na cud, że ten kolejny dzień będzie piękny. Mam wspaniałego chłopaka, z którym nie ma mowy o nudzie, z którym dzielę wzloty i upadki, zaręczyłam się, a moja córka nagrała fajny kawałek świąteczny. Nie mogę też narzekać na brak pracy. Moje akcje poszły w tym roku w górę" - zdradza Ewa Kasprzyk.



Ewa Kasprzyk: Nowy dom i ślub

Aktorka urodziła się 1 stycznia, tak więc pierwszy dzień nowego roku jest dla niej podwójnym nowym początkiem.



"Marzę o podróży na Kubę, o tym by wrócić do treningów boksu w Tajlandii i o tym, by zbudować dom i go urządzić. Mój pierwszy, bo nigdy nie zbudowałam domu. Na pewno przygotuję dla widzów monodram, który napisał dla mnie Marcin Szczygielski i zamierzam wziąć ślub, ale ciągle nie mam na to czasu. I dalej, przed siebie, z uśmiechem, by nie marnować czasu" - dodaje 64-letnia gwiazda.

Kim jest narzeczony Michał Kozerski?

Narzeczonym aktorki jest Michał Kozerski. Para wzięła w tym roku udział w programie "Power Couple".



Aktorka nie ma wątpliwości, że "Power Couple" pozwolił im spojrzeć na ich związek nieco z innej strony. Dodatkowo jeszcze umocnił ich uczucie i pozwolił przekonać się, jak bardzo ważna jest ta druga osoba.

"Zawsze jest tak, że coś, co przychodzi z zewnątrz, czyli jakieś bodźce, to, co przychodzi ze świata, nie jest bez znaczenia dla nas. Ale myślę, że tu przyszły bardzo dobre sygnały i akurat w tym programie można było poczuć strach, lęk o drugą osobę, taką solidarność, trzymanie kciuków, żeby się udało. Każdy z nas odkrywał też inną kartę. Oczywiście Michał zawsze mówił, że ja jestem nieobliczalna i po mnie można się wszystkiego spodziewać, i też tak było. Więc może też trochę udowodniłam, że jestem odważna" - mówiła agencji Newseria Lifestyle.



Przypomnijmy, że w 2019 roku Kasprzyk, po 36 latach małżeństwa, rozwiodła się z Jerzym Bernatowiczem.



"To czysta biologia, nieodwracalne prawa natury. Młodsza dziewczyna lubi starszych, bo chce czuć się zaopiekowana, mieć finansową stabilizację. A później to się odwraca, bo kobieta starsza chce przeżyć coś szalonego, romantycznego, więc ugania się za młodzikami" - Ewa Kasprzyk mówiła w 2018 roku w rozmowie z tygodnikiem "Wprost".

