"Euforia": Nie żyje 16-latka. Naśladowała bohaterkę serialu?

Lepiej nie naśladować serialowych bohaterek, a szczególnie tych z produkcji "Euforia". We Francji doszło do tragedii. Nie żyje 16-latka. Co się stało?

Bohaterki serialu "Euforia" /materiały prasowe